MD, l’ultima offerta del mese è incredibile | Con 3€ porti a casa l’oggetto che ci SALVA dai pericoli

MD ha superato le aspettative dei clienti proponendo un’offerta davvero unica! Nessuno deve perdere l’opportunità di portare a casa un oggetto prezioso.

MD è una grande distribuzione organizzata e opera nel settore discount punto fu fondata nel 1994 da Patrizio Podini e a oggi ci sono circa 820 punti vendita con 9.000 dipendenti a completa la disposizione del cliente.

Nel 2022 ha portato a casa un fatturato di 3,4 miliardi di euro e sicuramente nel corso di questi ultimi anni ci saranno stati altri incassi di una certa importanza. Questo dipende dal fatto che si propone sempre la qualità e non si parla solo di prodotti alimentari.

Sul sito lapaginadeglisconti.it è stata riportata una notizia che può interessare la maggior parte delle persone. In pratica si tratta di un vero regalo fatto ai fedeli clienti dell’MD.

Anche chi si reca altrove per fare la spesa può cogliere al volo quest’occasione. Ma qual è il prodotto messo in vendita a un prezzo stracciato? Andiamo subito a scoprirlo.

MD regala un oggetto utile a tutti nella quotidianità

È un accessorio usato per garantire un riparo nel momento in cui ci sono delle condizioni atmosferiche ostili. È formato da un’asta fornita di un’impugnatura ricurva ed è rivestita da un tessuto. Non si conosce esattamente il suo luogo d’origine, anche se qualcuno ipotizza l’Antico Egitto.

In quel periodo questo strumento poteva essere utilizzato solo dai nobili. Nell’Antica Grecia era utilizzato dalle donne in onore del culto del dio Dioniso. Questo fa pensare che alla base ci sia un simbolismo religioso e mitologico. Oggi tutti noi ne abbiamo uno in casa e diventa prezioso quando piove. Molti avranno capito di quale oggetto si sta parlando.

Un’offerta strepitosa da non perdere! Non può non interessarti

Altro non è che l’ombrello! Tutti noi ne abbiamo uno pronto a utilizzare nel momento più opportuno. C’è chi non può farne a meno nelle ore di punta in piena estate per coprirsi dai raggi del sole rovente. Dal 14 al 26 gennaio 2025 si può trovare sugli scaffali del MD al prezzo di 3 euro, ma a una condizione: bisogna fare una spesa di almeno 25 euro.

L’ombrello in questione ha un’ampia apertura telescopica ed è ideale per essere sfruttato contemporaneamente da due persone. Inoltre resiste alle condizioni atmosferiche sfavorevoli perché le sue stecchette sono composte dal 50% di metallo. È disponibile in quattro colori diversi: blu, rosso, rosa e arancio. Per ottenerlo basta chiedere alla cassa e l’addetto provvederà a vendere il prodotto con un supplemento di 3 euro.