In 19 secondi riesci a trovare il gatto? Si tratta di una mission IMPOSSIBLE: ancora nessuno ci è riuscito

Esiste un test capace di mettere tutti a dura prova. Lo scopo è individuare un gatto nell’immagine proposta.

Il gatto è uno degli animali domestici più amati in assoluto. È un piccolo mammifero carnivoro, noto per le fusa e per andare a caccia di roditori e uccelli.

Il nome deriva dal latino medievale “gattus”, anche se gli antichi egizi lo chiamavano Miou, ovvero un termine onomatopeico che ricorda appunto il suo miagolio.

Il gatto maschio era sacro al Sole e a Osiride mentre la gatta alla Luna e Iside. Inoltre dopo la morte questi animali avevano il compito di condurre gli esseri umani nell’aldilà.

Attualmente con il cane rappresenta un’ottima compagnia tra le mura domestiche. A tal proposito c’è un test dove si chiede di individuarlo in pochi secondi.

L’immagine che sta dando del filo della torcere anche i più bravi

Sul sito wamiz.it c’è un test che può mettere a dura prova anche chi sa sfruttare al meglio le capacità cognitive. In questo caso si chiede di trovare un qualcosa di specifico entro 20 secondi. È un test ideale per proporre una sfida a qualche amico e ammazzare il tempo in modo utile per la propria mente.

Ciò che conta è non farsi prendere dal panico e cercare di individuare un qualcosa che sfugge alla logica senza pretendere tanto da se stessi. Del resto si sa che la calma è la virtù dei forti. Andiamo a osservare l’immagine dove apparentemente sembra tutto in regola, però in realtà con un po’ di impegno si può trovare la soluzione.

La soluzione non è per niente scontata. Concentrati e riuscirai a trovarla

In base a quanto si può vedere è evidente che la scena è ambientata in un angolo della casa, probabilmente un giardino. Il verde trionfa e ci sono anche delle sedie con un tavolino. Non c’è nulla di strano, in quanto non c’è nulla che possa aiutare la ricerca del gatto. Probabilmente è posizionato in modo tale da concedersi un pisolino e si sa…Quando si ha a che fare con questo simpatico animale domestico nulla deve essere considerato scontato.

Il gatto è bianco con la coda nera e avere un debole per i piani alti. Vuoi un indizio ulteriore? Sofferma la sua attenzione sulle sedie. Non ci crederai, ma il gatto si intravede perché è posizionato oltre i bracci delle sedie, sovrapposte l’una sull’altra, che lo coprono e si vede a stento solo la coda. Sembra facile, però non è assolutamente così. Del resto il bello dei test è il non cadere in errore pensando che tutto sia scontato e banale.