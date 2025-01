Orologi, se hai uno di questi modelli sei più ricco di De Martino | Lo vendi e compri la casa dei sogni

Trova uno di questi orologi e ti sei sistemato. Valgono una fortuna anche se non te lo aspetteresti

Il collezionismo è una passione che attraversa epoche e generazioni, un hobby che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Questa attività, che può spaziare dalla ricerca meticolosa di pezzi unici fino alla cura maniacale nel conservarli, rappresenta per molti una vera e propria filosofia di vita.

Esistono numerose forme di collezionismo, ciascuna con le sue peculiarità e i suoi appassionati. Tra le più diffuse troviamo quella di francobolli, che coinvolge i filatelici in una caccia globale a edizioni rare, o quella di monete, nota come numismatica, che permette di possedere frammenti di storia racchiusi in piccole opere d’arte metallica.

Ci sono poi i collezionisti di modellini di veicoli, che si dedicano a riprodurre in scala auto, moto, treni e persino aerei, sia moderni che d’epoca. In ogni caso, il collezionismo può essere mosso da motivazioni diverse.

Per alcuni si tratta di un semplice piacere personale, un modo per coltivare una passione e circondarsi di oggetti che si amano. Per altri, invece, è un investimento: collezionare per poi rivendere, magari sfruttando occasioni, mercatini, aste o negozi specializzati. Spesso, ciò che all’apparenza sembra un hobby può trasformarsi in un’attività remunerativa, soprattutto quando si individuano pezzi rari o particolarmente ambiti.

Il collezionismo di orologi

Tra le varie tipologie di collezionisti, quelli di orologi rappresentano una categoria a parte, caratterizzata da una combinazione di interesse estetico, tecnico e storico. Gli appassionati di orologi si dividono tra chi ama i modelli antichi, ricchi di fascino e artigianalità, e chi preferisce le creazioni moderne, talvolta arricchite da innovazioni tecnologiche.

Gli orologi da polso, in particolare, sono considerati simboli di stile e status, e alcuni modelli possono raggiungere cifre astronomiche durante aste specializzate. Esistono orologi creati da maison storiche che, grazie alla loro limitata disponibilità o alla loro storia, diventano veri e propri oggetti di culto.

Ma non bisogna pensare che solo i grandi marchi di lusso siano apprezzati dai collezionisti. Anche orologi più accessibili, come quelli prodotti da brand popolari, possono acquisire un valore considerevole con il passare del tempo.

I modelli che valgono moltissimo

È il caso degli Swatch, gli orologi svizzeri che negli anni 80 hanno rivoluzionato il mercato grazie al loro design innovativo e al prezzo competitivo. Secondo quanto riportato dal sito mamelipalestrina.it, alcuni modelli di Swatch di quell’epoca, oggi considerati oggetti di culto, possono raggiungere valori incredibili, arrivando a costare cifre in grado di rappresentare addirittura l’anticipo per l’acquisto di una casa.

In particolare, gli Swatch più ricercati sono quelli appartenenti alle prime collezioni o quelli prodotti in edizioni limitate. Tra i modelli segnalati ci sono pezzi che, grazie al loro design iconico e alla rarità, sono diventati protagonisti di aste e trattative tra collezionisti. Il consiglio è di controllare attentamente i vecchi orologi conservati nei cassetti: potrebbero rivelarsi autentici tesori nascosti. Questa storia dimostra come il collezionismo possa trasformare oggetti apparentemente comuni in veri e propri gioielli dal valore inaspettato.