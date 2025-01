Mi spiace ma la RAI è in pericolo | Quello che sta succedendo a Roma ha dell’incredibile, scappano tutti via

Non ci sono buone notizie per la Rai. È intervenuta la legge per affrontare una questione delicata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La Rai a breve farà i salti di gioia perché ci sarà un aumento vertiginoso degli ascolti con l’ennesima edizione del Festival di Sanremo. Stavolta si occuperà Carlo Conti della conduzione, dato che Amadeus ha firmato un contratto con Nove.

I fan dell’evento canoro più atteso dell’anno non vedono l’ora di vedere i propri idoli esibirsi sul palco dell’Ariston. Pare che Mahmood non canterà, ma avrà il ruolo di co-conduttore per la gioia del pubblico femminile. Ovviamente non mancheranno altre sorprese, ragion per cui non ci resta che attendere.

Anche se c’è aria di festa, secondo quanto riportato sul sito ansa.it pare che non ci siano buone notizie per la Rai perché sono state avviate delle indagini in seguito a una scoperta che ha allarmato parecchie persone.

È intervenuta addirittura alla Procura di Roma nella faccenda, quindi ciò significa che non è da sottovalutare. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Guai in vista per la Rai

Nella questione c’è un insieme di minerali considerato cancerogeno di gruppo 1 dall’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. Questi minerali devono subire particolari processi idrotermali di bassa pressione a bassa temperatura. Anche gli antichi egizi e i romani erano a conoscenza di questi minerali. Non a caso la parola deriva dal greco e significa “incorruttibile” proprio perché resisteva al fuoco.

Sono stati riscontrati i rischi per la salute intorno al XX secolo. È stato ampiamente utilizzato nell’edilizia e in tanti settori dell’industria, ma oggi farne ricorso è assolutamente vietato in ben 66 Paesi e ci sono delle regole severe da rispettare. Stiamo parlando dell’amianto, le cui polveri possono causare gravi patologie come il tumore ai polmoni. Ecco la scoperta che è stata fatta in seguito a un’indagine.

Una scoperta con conseguenze da non sottovalutare

In poche parole enormi quantità di amianto sono stati individuati nella sede della Rai di viale Mazzini dopo un guasto al sistema di condizionamento causando una allagamento qualche mese fa. È stata avviata un’indagine senza indagati o ipotesi di reato, dato che non c’è chiarezza sul perché sia avvenuto un evento simile.

Fatto sta che l’attenzione è focalizzata sui dipendenti che si sono esposti a loro insaputa all’amianto. In Italia la produzione, la vendita e la lavorazione sono fuori legge da 1992 e la legge n° 257 del 1992 è stata la prima a occuparsi anche dei lavoratori esposti all’amianto. Successivamente sono state introdotte nuove leggi con dei valori da rispettare per evitare i rischi con l’esposizione alle fibre. Nonostante tutto il pericolo è sempre dietro l’angolo da come si può dedurre.