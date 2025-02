Papa in lieve miglioramento: segnali incoraggianti e maratona di preghiera in Piazza San Pietro

In serata, Papa Francesco ha manifestato il suo caratteristico calore umano, chiamando il Parroco della Parrocchia di Gaza per esprimere la sua paterna vicinanza

In un comunicato diffuso lunedì sera dalla Sala Stampa vaticana, si sono delineate nuove prospettive sul percorso di salute del Santo Padre. Il bollettino medico, emesso dal Gemelli, evidenzia un lieve miglioramento delle condizioni cliniche di Papa Francesco, pur sottolineando la complessità del quadro che impone ancora prudenza.

Papa Francesco, un quadro clinico in evoluzione

Secondo il bollettino, la situazione del Papa mostra segni positivi: “Le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento”. In particolare, non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiformi nella giornata odierna, mentre alcuni esami di laboratorio hanno registrato valori in miglioramento. Il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione, e l’ossigenoterapia, seppur ancora in atto, procede con flussi e percentuali lievemente ridotti.

Gli specialisti, pur accogliendo questi segnali incoraggianti, mantengono un approccio cauto: “I medici, in considerazione della complessità del quadro clinico, in via prudenziale non sciolgono ancora la prognosi”. Un monito che evidenzia come ogni dettaglio sia ancora sotto attenta osservazione.

Attività quotidiana e gesti di vicinanza

Il comunicato rivela anche aspetti della quotidianità del Pontefice: in mattinata ha ricevuto l’Eucarestia e, nel pomeriggio, ha ripreso l’attività lavorativa, un segnale di ritorno a una certa normalità nelle sue giornate. In serata, Papa Francesco ha manifestato il suo caratteristico calore umano, chiamando il Parroco della Parrocchia di Gaza per esprimere la sua paterna vicinanza. Un gesto che, oltre a evidenziare il suo continuo impegno pastorale, rafforza il legame con i fedeli di tutto il mondo, specialmente in un contesto internazionale dove la solidarietà è più che mai fondamentale.

La maratona di preghiera a Piazza San Pietro

In un ulteriore atto di comunione e fede, il Vaticano ha annunciato che, a partire da questa sera, si darà inizio a una vera e propria maratona di preghiera. I cardinali residenti a Roma, insieme ai collaboratori della Curia Romana e della Diocesi, si riuniranno quotidianamente in Piazza San Pietro alle ore 21 per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre. La preghiera, che oggi sarà presieduta da Sua Eminenza il Card. Segretario di Stato, Pietro Parolin, rappresenta un momento di unità e sostegno spirituale, in cui il popolo di Dio si fa portavoce di speranza e vicinanza nei confronti del Pontefice.