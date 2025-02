Papa Francesco, gli aggiornamenti dal Vaticano: notte trascorsa bene, proseguono le terapie

Nessuna crisi respiratoria dopo sabato; stasera in Piazza San Pietro il Santo Rosario per la salute del Pontefice

La notte scorsa si è conclusa con una nota di sollievo: “La notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito e sta riposando”, ha comunicato oggi, 24 febbraio, la Sala Stampa della Santa Sede. Un aggiornamento che, pur portando un barlume di serenità, conferma tuttavia la complessità del quadro clinico che il Pontefice sta affrontando da ormai nove giorni di ricovero.

Papa Francesco, niente più crisi respiratorie

Stamattina, dopo essersi svegliato, Papa Francesco ha ripreso le terapie in corso. Secondo le fonti vaticane, nonostante il tono rassicurante del risveglio e un umore definito “buono”, le condizioni rimangono sotto attenta osservazione. La Santa Sede, infatti, sottolinea che, pur non registrando più crisi respiratorie dagli ultimi giorni, permangono alcune criticità dovute alla “complessità del quadro clinico” e a una iniziale, lieve insufficienza renale, attualmente sotto controllo.

In risposta a questo momento delicato, una nota vaticana annuncia un gesto di fede e solidarietà: da questa sera, alle 21, Piazza San Pietro diventerà il fulcro di una grande preghiera collettiva. Cardinali residenti a Roma, insieme ai collaboratori della Curia Romana e della Diocesi di Roma, si riuniranno per recitare il Santo Rosario per la salute del Papa. La celebrazione, simbolo del legame profondo tra il Pontefice e il popolo di Dio, sarà presieduta dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, in un momento di preghiera che intende unire i cuori in un unico auspicio di guarigione. Ieri, invece, è stata tenuta da monsignor Reina una messa di solidarietà nella Basilica di San Giovanni in Laterano.

Nel bollettino emesso ieri sera, a pochi giorni dal compimento del nono giorno di ricovero, è stato evidenziato come i valori del sangue del Papa stiano migliorando, elemento positivo in un contesto tuttavia ancora segnato da tensioni cliniche. L’assenza di ulteriori crisi respiratorie dagli ultimi giorni costituisce un segnale incoraggiante, ma la prognosi resta riservata. Gli specialisti continuano a somministrare ossigeno e monitorare con attenzione le condizioni, in attesa che le terapie farmacologiche possano dare i riscontri sperati.