Paolo Bonolis, matrimonio disintegrato per un tradimento: ora esce fuori la triste verità

Paolo Bonolis, il suo matrimonio fatto a pezzi, senza se e senza ma, da un brutto tradimento. La verità è emersa soltanto ora.

Ci siamo, manca davvero poco, per non dire pochissimo, alla nuova e super attesa edizione, la nona per l’esattezza di Ciao Darwin. La preoccupazione dei telespettatori a riguardo nelle ultime settimane era molto alta dal momento che la sua messa in onda è stata più volte rimandata. Ora però c’è la data precisa del suo fischio d’inizio.

Si parla di venerdì 24 novembre 2023 e andrà come sempre in prime time su Canale 5. Il mattatore televisivo Paolo Bonolis, che è tuttora uno dei conduttori più amati dagli italiani di ogni età, sarà affiancato in questa sua avventura dal suo grande amico di sempre. E parliamo del maestro Luca Laurenti, anche lui adorato dal grande pubblico.

Negli scorsi mesi a darci delle info, anche se alquanto vaghe, è stata la meravigliosa Sonia Bruganelli che, nonostante sia ormai l’ex moglie di Bonolis, lavora ancora fianco a fianco con lui, nelle sue trasmissioni. La donna ci aveva anche rivelato sul suo Profilo Ufficiale Instagram, dove è molto attiva, che avevano trovato anche la nuova Madre Natura.

Paolo Bonolis, matrimonio disintegrato per colpa di un tradimento

Lei sta anche lavorando dietro le quinte ad Avanti un altro! dove è super atteso il gran ritorno nel ruolo che la lanciò nel vasto mondo dello Spettacolo della Bonas di Paola Caruso. La showgirl è ritornata a sorridere dopo i gravi problemi di salute, oggi risolti, riscontrati dal suo adorato figlio. Di tutto ciò ce ne ha ampiamente parlando nel salotto di Verissimo.

E sempre qui, dalla divina Silvia Toffanin, nel corso della prima puntata della nuova stagione televisiva attualmente in corso, Sonia ha parlato a lungo del suo attuale rapporto con Paolo, sostenendo di essere gelosa al solo pensiero che lui possa avere una nuova compagna al suo fianco. Tuttavia ai fan pare che lui sia ancora innamorato di lei. E ora emerge una triste realtà: dietro alla fine del matrimonio ci sta un tradimento.

Lui tradì la moglie

Non si parla però di quello tra il conduttore e Sonia ma del suo con la sua prima ex moglie americana. A tradire fu proprio lui come ha confessato a Vanity Fair: ” Ero giovane e feci delle fesserie, ma sono sempre stata una persona sincera e forse stupida in quella circostanza glielo dissi. La cosa finì perché per in lei divenne un ostacolo insormontabile“.

Oggi lui è ancora single mentre per lei si mormora di un certo feeling con Antonino Spinalbese. In ogni caso lei e Paolo si frequentano ancora con una certa assiduità e non solo per motivi meramente lavorativi. Non per nulla hanno anche trascorso l’estate insieme e sovente vanno fuori a cena. E intanto i fan incrociano le dita per una loro reunion di coppia.