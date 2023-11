L’Eredità, scoperto chi è l’autrice delle domande della ghigliottina: la conoscete tutti (e l’amate anche tanto)

Dopo anni di silenzio finalmente è saltato fuori il nome di colei che si diverte a proporre le domande ai partecipanti de L’Eredità. Non crederete mai a ciò che leggerete!

Il game show italiano va in onda su Rai 1 dal 2002 e al timone della conduzione all’inizio c’era Amadeus. Nelle successive edizioni ha ceduto il posto a Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna. Tutti sono riusciti a portare a casa ottimi risultati in termini di ascolto.

Amadeus ha presentato 984 puntate ed è anche l’ideatore con Stefano Santucci de L’Eredità. Si sono ispirati al quiz argentino El legado, ma con il passare del tempo gli autori hanno inserito tante modifiche con lo scopo di rendere più accattivante il gioco.

Nel 2005 è stato introdotto il “momento della ghigliottina”, in cui il concorrente finalista deve trovare una parola attraverso l’associazione di altre scelte da lui tra le varie alternative proposte. Se la risposta è sbagliata il montepremi da portare a casa si riduce.

I telespettatori cercano da casa di trovare la parola giusta e in qualche occasione riescono a individuarla. I più curiosi si chiedono chi sia la persona che si occupa di trovare queste associazioni. La risposta vi lascerà a bocca aperta!

L’autrice delle domande è un volto famoso del piccolo schermo

La persona in questione è una donna, nota nel mondo dello spettacolo in qualità di attrice. Ha prestato il suo volto ad alcuni personaggi di soap opere di stampo italiano e adesso sta partecipando a uno dei reality più famosi della Mediaset.

Non avete ancora capito chi è? Bene, proseguiamo con gli indizi. Si tratta del Grande Fratello e al momento è la preferita del pubblico. All’interno della casa, però, non sta vivendo serenamente la convivenza con alcuni compagni di avventura. Tra l’altro ha deciso di allontanare un ragazzo, con il quale settimane fa aveva deciso di lasciarsi andare. Lei non è altro che Beatrice Luzzi.

“Sono un’autrice de L’Eredità”

“Sono un’autrice televisiva per una trasmissione Rai 1 molto importante, L’Eredità. Quindi faccio le ricerche tutti i giorni al computer, in tutte le materie dello scibile umano”, ecco cosa la Luzzi ha detto a Jill Cooper durante una conversazione in giardino.

Ironia della sorte, Samira Lui indossa i panni della professoressa nello stesso programma televisivo. Di conseguenza qualcuno sui social ha espresso un dubbio sul fatto che le due hanno riferito di non essersi conosciute prima di entrare nella casa.