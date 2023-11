Myrta Merlino, finalmente esce allo scoperto: “Il mio futuro sposo preferito” | Chi l’ha fatta impazzire

Myrta Merlino ha deciso di rendere pubblica una notizia che riguarda la sua vita sentimentale. A breve farà il grande passo! Ecco chi è il fortunato

Myrta Merlino sta facendo compagnia al pubblico italiano nella fascia pomeridiana nel programma televisivo Pomeriggio Cinque al posto di Barbara D’Urso. All’inizio in tanti non sono stati entusiasti della notizia, ma con il tempo si stanno ricredendo. Del resto la Mediaset non poteva fare scelta migliore secondo il parere della maggioranza.

Nata a Napoli il 3 maggio 1968, una volta laureata in Scienze Politiche sì è dedicata alla carriera giornalistica iniziando così una collaborazione con il mattino. Nel 1995 è entrata nell’ordine dei giornalisti italiani e da allora ha scalato la vetta del successo.

Nel 2009 ha lavorato per LA7 come conduttrice e autrice di Effetto Domino e successivamente si è occupata de L’aria che tira. Nel 2020 ha condotto lo spin off del programma intitolato L’aria di domenica e nel 2003 è passata alla Mediaset e Pier Silvio Berlusconi le ha affidato il timone della conduzione di Pomeriggio Cinque.

Inoltre ha lavorato anche per la radio e nel frattempo ha scritto per Il Messaggero, Panorama, Sole 24 ore, Nord e Sud, La Gazzetta del Mezzogiorno e tanti altri giornali. Un curriculum degno di tutto rispetto, ma non è l’unico a scatenare la curiosità degli italiani. Infatti molti sono andati a sbirciare sul web per capire qualcosa in più sulla sua vita privata.

Myrta Merlino dà una lieta notizia

Non tutti sanno che nel 1997 ha avuto una relazione e ciò le ha permesso di diventare madre di due gemelli: Pietro e Giulio Tucci. Dal 2000 al 2016 ha avuto una love story con Domenico Arcuri, ex amministratore delegato, che ha reso padre di Caterina.

Dal 2016 sta con l’ex calciatore della Juventus e della nazionale Marco Tardelli. Ha ammesso a Verissimo di pensare al matrimonio. Ed è proprio in queste ore che la Merlino ha fatto un annuncio avvalendosi del suo canale Instagram. Tuttavia nulla è come sembra.

“Il mio futuro sposo: Alessandro Cecchi Paone”

Questa foto è stata pubblicata di recente sul suo profilo social e compare con alcuni personaggi televisivi, tra i quali spiccano Vladimir Luxuria e Alessandro Cecchi Paone. Sono stati ospiti di una puntata di Pomeriggio Cinque e al termine i quattro hanno approfittato per immortalare il momento.

Nella didascalia del post la Merlino ha annunciato ironicamente di portare sull’altare il collega. Del resto si sa che il suo cuore appartiene a un’altra persona.