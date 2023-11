Il Volo, la drammatica chiamata poco prima di salire sul palco: nessuno sarebbe riuscito a cantare

I fan de Il Volo hanno saputo un retroscena del tutto inaspettato. Andiamo a scoprire cosa è successo al punto tale da far preoccupare

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble fanno parte del gruppo musicale italiano noto come Il Volo. Era il 2009 quando hanno partecipato alla seconda edizione di Ti lascio una canzone con al timone della conduzione Antonella Clerici. Si sono presentati come solisti e per volontà di Roberto Cenci hanno deciso di diventare un trio canoro.

Le voci di due tenori e di un baritono sono piaciute così tanto che ancora oggi cavalcano niente di successo. I produttori discografici Michele Torpedine e Tony Renis non hanno nascosto la volontà di collaborare con i ragazzi e così è arrivato il primo contratto con l’Universal Music Group.

Come se non passasse la popolarità ha raggiunto livelli sorprendenti quando si sono presentati al Festival di Sanremo cantando Grande amore nel 2015. Non solo hanno portato a casa la coppa della vittoria, ma si sono esibiti anche all’Eurovision Song Contest dello stesso anno per rappresentare l’Italia.

Nel 2021 hanno ottenuto un concerto nell’Arena di Verona in onore di Ennio Morricone e tuttora girano per il mondo per la loro tournée. I fan li amano non solo per la loro musica, ma anche per la personalità umile e autoironica. Proprio per questo motivo si sono preoccupati per uno dei tre in particolar modo.

Attimi di preoccupazione per un retroscena de Il Volo

Lui è nato il 4 ottobre nel 1994 a Bologna ed è alto 183 cm. Da piccolo ha vissuto a Marsala e i genitori svolgevano i lavori di pizzaiola e muratore. Sono stati i primi a individuare il talento canoro e così si sono prodigati per far sfondare il figlio nel mondo dello spettacolo.

Tifa la Juventus e sottoponendosi a una dieta ha perso 35 kg in poco tempo. Ama gli animali e anche nove tatuaggi. Lui è Ignazio. Ecco un episodio straziante nella sua vita.

“E’ come se non l’avessi perso”

Ignazio ha dovuto dire addio al padre poche ore prima della sua esibizione sul palco dell’Ariston nel 2021. Probabilmente è morto a causa di un malore improvviso, ma nonostante tutto il ragazzo ha deciso di esibirsi ugualmente.

A Silvia Toffanin a Verissimo ha spiegato perché ha agito così: “Il fatto è che abbiamo viaggiato tanto e quando ero dall’altra parte del mondo sapevo sempre che lui era in qualche posto. Anche oggi immagino che lui sia in un altro posto…È come se non l’avessi perso…mio padre e sempre con me”. Inoltre ha aggiunto che è salito sul palcoscenico soprattutto per la famiglia che lo ha sempre sostenuto nel realizzare il suo sogno.