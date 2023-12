Oroscopo di inizio 2024: cosa dicono le stelle | Ecco quale sarà il segno più fortunato in assoluto

Paolo Fox ha anticipato a FqMagazine cosa riserverà l’Oroscopo per il nuovo anno. Ecco quale sarà il segno più fortunato in assoluto

L’oroscopo 2024 di Paolo Fox è stato pubblicato da Cairo editore e contiene tutto ciò che riguarda i segni nell’ambito professionale e privato. Per i più curiosi è possibile anche calcolare l’ascendente con delle tabelle proposte all’interno del libro. Le prime pagine risultano avvincenti.

“Nei primi mesi ancora dominato dal rigore. Saturno per tutto l’anno è nel segno dei Pesci confermando un periodo di conservazione e di ritorno ai valori del passato mentre il nuovo transito di Giove che dalla fine di maggio passa nel segno dei gemelli, rappresenta la comunicazione, il contatto diretto con gli altri”. Ma quale sarà il segno più fortunato? Senza dubbio sarà il Toro.

Fino alla fine di maggio Giove sarà dalla parte di questo segno mentre Saturno la proteggerà per l’intero anno. In primavera arriverà a tagliare dei traguardi importanti e tante saranno le occasioni per portare a casa delle soddisfazioni.

Per quanto riguarda gli altri segni? Anche loro avranno un anno ricco sotto ogni punto di vista? Andiamo subito a scoprirlo.

Ariete, Gemelli, Acquario, Cancro e Pesci

L’Ariete non avrà pianeti che lo ostacoleranno. Potrà risolvere delle questioni legate al passato inerenti al fattore economico. Il segno dei Gemelli avrà una rivalsa a partire da giugno. Infatti verso metà anno si rimboccherà le maniche con uno spirito diverso e si metterà in gioco portando a casa delle gratificazioni. L’Acquario avrà delle questioni da risolvere. Sulla fine anno raggiungerà un solido equilibrio.

Il segno del Cancro sarà baciato dalla fortuna e ci saranno delle svolte positive su faccende inerenti a focolare domestico. Andrà meglio la collaborazione con i soci e dei progetti potranno concretizzarsi verso i primi mesi del 2024. I Pesci potranno gioire di marzo che sarà il mese d’oro per accelerare incontri e progetti professionali.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno

Il Leone da settembre farà delle scelte che stravolgeranno la sua vita. L’esito sarà positivo perché userà la razionalità facendola prevalere sull’istinto. La Vergine dovrà fare delle rinunce, ma manterrà le promesse fatte. Tuttavia alla fine dell’anno dovrà attendere una svolta in questione di cuore. La Bilancia si farà sentire, dato che per tanto tempo è stato messo nell’angolo. Il suo uscire allo scoperto cambierà totalmente il suo approccio in tutti gli ambiti sociali.

Lo Scorpione andrà avanti sperimentando nella quotidianità. Giove sarà in opposizione fino a fine maggio e cederà il posto a Venere. Solo così arriverà l’inaspettato. Il Sagittario manifesterà la necessità di cambiamento e potrebbe chiudere una storia d’amore complicata per aprirsi a nuove conoscenze. Il Capricorno avrà tutti i pianeti a favore. Già da gennaio inizierà con il botto.