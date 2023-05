Operaio muore schiacciato da un masso in una cava

(Adnkronos) – Infortunio mortale in una cava in provincia di Lucca. Un cavatore cinquantenne è rimasto schiacciato da in masso in una cava della Garfagnana, nel comprensorio Orto di Donna nel comune di Minucciano. I soccorsi del 118 sono scattati alle 7.55 e sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elisoccorso Pegaso. La vittima dovrebbe avere poco più di 50 anni, stando alle prime informazioni. Il luogo dell'incidente sarebbe difficile da raggiungere. Sono intervenuti anche gli operatori del Dipartimento della Prevenzione (prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) della Asl. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

