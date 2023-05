Ucraina, “sistema Patriot ha intercettato missile ipersonico russo”

(Adnkronos) – Il sistema antimissilistico Patriot, in dotazione alle forze di Kiev e collocato nell'area della capitale ucraina, ha intercettato la scorsa settimana un missile ipersonico russo Kinzhal, utilizzato da Mosca per distruggere la batteria contraerea ucraina stessa. Lo hanno riferito alla CNN due funzionari statunitensi, sottolineando il primo uso ucraino di successo del sistema di difesa aerea avanzato a solo poche settimane dal suo arrivo in Ucraina. Secondo le fonti, l'esercito ucraino "ha lanciato più razzi dal Patriot da diverse angolazioni per intercettare il missile russo, dimostrando quanto velocemente sono diventati abili nell'usare il potente sistema". Il sistema Patriot ha un potente radar per rilevare missili in arrivo anche a lungo raggio. Ma il segnale radar necessario per individuare a distanza le minacce consente anche al nemico di rilevare la batteria Patriot e capire la sua posizione. E a differenza di alcune difese aeree a corto raggio fornite all'Ucraina che sono mobili e più difficili da colpire, il Patriot è un sistema stazionario, che consente ai nemici di concentrarsi sulla sua posizione con maggiore tempo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

