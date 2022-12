Onoranze funebri Torino: un funerale per la memoria del tuo animale domestico

Le onoranze funebri Torino ormai da qualche anno hanno inserito fra i loro servizi una modalità di funerale con il quale potrai onorare il tuo animale domestico, attraverso la cremazione per pet. Anche loro diventano membri della famiglia con il tempo, dei figli per i genitori e dei fratelli per i bambini che molto più spesso crescono con i loro amici pelosi.

Questa riconsiderazione moderna della figura del pet è figlia dei tempi sviluppati della società odierna: cremare il proprio pet e dargli degna sepoltura è un modo per ricambiare tutto l’affetto che negli anni è riuscito a donare alla tua famiglia.

Come funziona la cremazione pet con le onoranze funebri Torino

Il servizio è stato organizzato in modo da fornire tutta la comodità possibile ai proprietari. È stato attivato un sistema di corrieri che preleverà la salma del pet, la farà viaggiare all’interno di frigoriferi dalla temperatura controllata verso il luogo in cui subiranno la cremazione e successivamente saranno riconsegnati direttamente al domicilio.

La cremazione avviene in dei forni speciali, creati appositamente per accogliere i corpi dei pet: la procedura sarà minuziosa, attenta e scrupolosa per far si che le ceneri siano autentiche e non inquinate da altri resti. Dopo la cremazione e il raffreddamento delle ceneri saranno inoltre raccolti eventuali resti personali e restituiti ai proprietari, come microchip per esempio.

Le ceneri rimanenti, raccolte, saranno sottoposte a processo di frantumazione e riposte in urne e in questa forma saranno riconsegnate ai proprietari. È possibile personalizzare le urne con il nome del pet, un osso, un fiocchetto, una frase, una zampa o qualsiasi altro simbolo o incisione che possa rimembrarne la memoria.

A questo punto non rimane che decidere se tenere le ceneri in famiglia, oppure spargerle in un luogo significativo per il tuo pet, magari un parco o un terreno in cui si sentiva libero e felice di correre o giocare. O eventualmente, se hai un giardino potrai anche disperderle li, così da averlo sempre vicino e poter andare a riporre un fiore sul posto esatto in cui le hai sparse e passare dei momenti ricordandolo.

Taffo è l’azienda italiana ad offrire tantissimi servizi molto originali e moderni: infatti, con le ceneri dell’animale potrai anche decidere di farti costruire un gioiello incastonando la sua essenza in modo permanente ed eterno, oppure un diamante da portare sempre con te.

