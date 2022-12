Perché scegliere l’agenzia funebre Bologna

Scegliere un’agenzia funebre è una cosa che non tutti riescono a fare di primo acchito, perché (fortunatamente) non è un qualcosa di cui si ha esigenza spesso e quindi c’è bisogno di prestare qualche accortezza quando si presenta la necessità. È essenziale scegliere un’impresa funebre con il quale ci si sente a proprio agio, qualcuno che ascolterà te e la tua storia, che rimuoverà parte del peso delle molte domande e delle decisioni da prendere. Allo stesso modo, qualcuno che ti guiderà carinamente attraverso il processo di organizzare un funerale personalizzato e unico per una persona cara.

Un’impresa di pompe funebri rispettabile fornirà il supporto necessario durante questo momento di bisogno e contribuirà a creare un servizio che onora veramente la vita e l’eredità di una persona.

L’agenzia funebre Bologna in questo è una delle migliori nel panorama italiano: con una gamma di servizi diversificati e pensati per soddisfare ogni tipo di richiesta, di cultura, di pensiero e di etnia e nazionalità, tutti potranno avere il funerale che li rappresenterà al meglio per ciò che sono stati in vita.

Agenzia funebre Bologna: i servizi

L’agenzia funebre Bologna offre ai suoi assistiti ogni tipo di servizio, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi. Tutti i servizi sono realizzati con cura, precisione, attenzione e prestando fede a tutte le richieste del cliente, per rendere il funerale del proprio caro quanto più personalizzato possibile.

Fra i servizi:

Funerale tradizionale : questo tipo di funerale prevede la vestizione e la preparazione del defunto, la scelta di un carro funebre su cui poter trasportare il corpo nel luogo in cui si terrà il rito e nel luogo di sepoltura, la sepoltura stessa e la tumulazione.

: questo tipo di funerale prevede la vestizione e la preparazione del defunto, la scelta di un carro funebre su cui poter trasportare il corpo nel luogo in cui si terrà il rito e nel luogo di sepoltura, la sepoltura stessa e la tumulazione. Allestimento camera ardente : questo luogo è il posto in cui si terrà la veglia funebre, quello in cui amici e parenti potranno salutare per l’ultima volta la persona che è venuta a mancare, che sarà allestita con fiori, sedie, lampade e tappeti.

: questo luogo è il posto in cui si terrà la veglia funebre, quello in cui amici e parenti potranno salutare per l’ultima volta la persona che è venuta a mancare, che sarà allestita con fiori, sedie, lampade e tappeti. Stampa bigliettini ricordo e della memoria: questi potranno contenere sulla loro superficie in carta o plastificata per farli durare più a lungo sia una foto del defunto che una frase che possa rimembrarne il ricordo.

Cremazione : la cremazione è una delle modalità più scelte oggi, perché rispondente a criteri più ecologici e ideologicamente moderni. Consiste nell’incenerimento del corpo e della conservazione delle ceneri all’interno di urne predisposte a contenerle.

: la cremazione è una delle modalità più scelte oggi, perché rispondente a criteri più ecologici e ideologicamente moderni. Consiste nell’incenerimento del corpo e della conservazione delle ceneri all’interno di urne predisposte a contenerle. Cremazione animale.

Creazione di diamanti e gioielli.

Pratiche burocratiche.

