Le varie tipologie di funerale delle pompe funebri Imola

Quando qualcuno muore, c’è molto a cui pensare, dall’organizzare del funerale al trattamento delle sue proprietà ed eredità. La persona dipartita potrebbe aver lasciato dettagli sul tipo di funerale che desidera, oppure potrebbe essere necessario pianificare e organizzare il funerale senza nessuna indicazione.

Fra le varie tipologie di funerale che le pompe funebri Imola offrono ai propri clienti potrai scegliere quella che più si addice ai desideri del defunto e alla sua personalità.

Cremazione pompe funebri Imola

Prima che si svolga il servizio funebre di cremazione, il carro funebre porterà la bara o la bara al crematorio e le limousine che trasportano la famiglia e gli amici stretti seguiranno il corteo funebre. All’arrivo, i portantini porteranno la bara nella cappella, ponendola su una piattaforma rialzata chiamata catafalque.

A seconda del credo, un servizio di cremazione può essere religioso o non religioso. La cerimonia di cremazione avrà sempre luogo lo stesso giorno del servizio, di solito entro poche ore. Un parente stretto può assistere alla “carica” dei forni crematori, come alcune religioni richiedono.

Sepoltura tradizionale pompe funebri Imola

La sepoltura può essere tenuta presso un:

Cimitero con loculi per tumulazione

Cimitero con sepoltura sottoterra

Il lotto di sepoltura sarà preparato in anticipo, assicurandosi che sia della dimensione corretta per ospitare la bara e anche nella posizione giusta, pronto per quando il servizio avrà luogo. La sepoltura di solito si svolge dopo il servizio funebre principale. È tradizione comune gettare il terreno sulla bara dopo che è stata abbassata, mentre altre persone possono scegliere di lanciare fiori funebri nella tomba. Quando la cerimonia si conclude, la famiglia e gli amici pongono omaggi floreali vicino alla tomba.

Funerale religioso pompe funebri Imola

Il funerale religioso, ovviamente, cambierà in base alla religione a cui apparteneva la persona che è venuta a mancare. In un funerale cristiano, per esempio, il rito funebre è celebrate solitamente in chiesa con una vera e propria messa per il defunto. Si procederà poi portando la bara al cimitero dove il corpo verrà debitamente sepolto nella bara.

Cremazione diretta pompe funebri Imola

È un servizio molto meno dispendioso della cremazione comune, in cui non ci sarà rito funebre prima della cremazione ma appunto avverrà subito dopo la morte della persona amata. Anche questo servizio sarà erogato con professionalità, attenzione e cura e si potranno ritirare le ceneri subito dopo.

© Riproduzione riservata