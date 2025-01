Old Wild West, il 2025 parte col botto | Ora mangi e hai uno sconto di 5€: scarica subito il coupon

L’Old Wild West ha proposto ai clienti un’offerta davvero imperdibile! Si potrà approfittare non una volta, bensì più volte. Ecco tutte le informazioni utili.

Quante volte sarà capitato nel weekend di optare per un’uscita tranquilla tra amici o con il proprio partner. La serata ideale sarebbe andare al cinema o fare una passeggiata sul lungomare per poi sedersi al tavolo di un ristorante al momento della cena.

Si può optare per un menù a base di carne o di pesce, una scelta che dipende dai propri gusti personali. Nel caso in cui si decide di mangiare un buon hamburger allora si può prendere in considerazione un ristorante della catena Old Wild West.

Non tutti sanno che si tratta di una catena di steakhouse presente non solo in Italia, ma anche in Svizzera, Monaco e Francia. Nacque nel 2002 a Martignacco, comune italiano del Friuli Venezia Giulia, e da allora ha ottenuto tante gratificazioni. È specializzata in hamburger e il menù e arredamento dei locali sono in stile far west.

Nel luglio 2019 in Italia si è arrivati ad aprire il duecentesimo ristorante e nello stesso anno ne fu aperto uno in Australia! Questo dimostra che il proprietario Marco Di Giusto è riuscito a cavalcare l’onda del successo e continua ancora a farlo proponendo l’inimmaginabile.

Old Wild West, un’occasione da cogliere al volo

Smash burgers, I magnifici 4, Classic e Special burgers, carni bianche, Tex Mex, Meat free, Menù glutin free e tanto altro ancora si può leggere nel menu. A tutto questo si può aggiungere altro accedendo così a degli sconti.

Secondo quanto riportato sul sito tariffando.it sembra che ci sia la possibilità di recarsi più di una volta all’Old Wild West se si ha la possibilità di usufruire di un’offerta. In Italia è possibile approfittarne in quasi tutti i ristoranti di quest’occasione imperdibile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un coupon pazzesco e riutilizzabile, ma a delle condizioni

L’Old Wild West sta offrendo un coupon da 5 euro che può essere utilizzato se si fa una spesa di 30 euro. La consumazione deve essere fatta al ristorante, non è cumulabile con altre promozioni in corso e si può utilizzare singolarmente. Basterà solo fare uno screenshot al codice a barre che si trova nella pagina principale del sito ufficiale del ristorante.

Dato che non si fa parola della scadenza della promozione, non si sa fino a quando sarà disponibile. In compenso il coupon può essere utilizzato più volte. Basta che le transazioni siano almeno di 30 euro. Continuando a scorrere nel sito si può leggere che non vale per alcuni ristoranti, dunque sarà opportuno raccogliere tutte le informazioni necessarie per evitare di avere spiacevoli sorprese nell’atto del pagamento.