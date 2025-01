Guarda l’immagine e in 9 secondi individua l’elemento ERRATO | Questo test del QI sta mandando tutti in tilt, è proibitivo

Ami le sfide con te stesso? Allora questo test può fare al caso tuo. Devi trovare la risposta in meno di 10 secondi. Ecco quale test QI sta dando del filo da torcere a molti.

Quante volte sarà capitato di ammazzare il tempo proponendo delle sfide agli amici? Magari durante il periodo di festa la tombola è stata sostituita da giochi innovativi per rendere il momento più coinvolgente sia per gli adulti che per i piccini.

Ed ecco che qualcuno ha pensato bene di proporre dei test QI per mettere alla prova le abilità cognitive. Tanti sono i test che si possono sottoporre a coloro che vogliono capire la percentuale del proprio quoziente intellettivo, ma in questo caso occorre rivolgersi a delle figure esperte.

Se si tratta di una curiosità superficiale allora sul web tanti test sono a completa disposizione di chi accetta volentieri questo tipo di sfida.

Uno dei tanti, per esempio, sta mettendo in difficoltà la maggior parte delle persone. Basta semplicemente ragionare e non andare di fretta perché si sa…la calma è la virtù dei forti!

Un test visivo che mette a dura prova anche i più forti

Sul sito tech.everyeye.it ci sono tanti test del quoziente intellettivo utili per mettersi alla prova con le proprie abilità cognitive. Se si osserva la figura a un certo punto si individua l’errore, ma la difficoltà sta nell’individuarlo entro pochissimi secondi.

Si può vedere un paesaggio tipico del mondo rurale con in lontananza delle montagne e subito dopo c’è una immensa porzione di terreno destinato probabilmente ai raccolti. Poi si vede sul lato destro una casetta tipica della campagna con delle finestre e una porta d’ingresso. È circondata da cespugli, alberi e in primo piano c’è un cancello che fa capire che si tratta di una proprietà privata.

Un errore facile da individuare nell’immediato, ma per le menti allenate

Questo è il classico test che affina le capacità di problem solving. In questo caso bisogna focalizzare l’attenzione su due elementi fondamentali dell’immagine. Vuoi un indizio prima di avere la risposta a portata di mano? Perfetto, osservando il fumo del camino noterai che c’è qualcosa di strano.

In effetti la direzione del fumo è opposta a quella delle foglie degli alberi e dei cespugli sul lato sinistro. Una cosa molto surreale, dal momento che il vento volge verso un’unica direzione. Coloro che hanno un occhio allenato avranno sicuramente individuato dopo qualche secondo il tutto. Se gli altri, invece, hanno avuto più difficoltà allora possono navigare su questo sito per andare alla ricerca di altri test.