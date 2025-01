Solo a Roma c’è il Museo dell’IPOCRISIA | Unico esemplare al mondo: qui impari a distinguere le falsità

Roma è sempre una fonte di sorprese! Stavolta si è davvero superata! Ecco la nuova trovata che sta appassionando grandi e piccini.

Roma non è solo la città eterna che vanta di un ricco patrimonio artistico culturale, ma è anche altro. Per fortuna chi si reca lì o ci vive può approfittare di qualsiasi evento perché vengono organizzati proprio per accontentare chiunque in base all’età e anche ai gusti personali.

C’è chi preferisce andare alle sagre per addentrarsi nelle tradizioni locali tra cibo e storia, chi ama assistere a degli spettacoli teatrali seduto comodamente su una poltrona, chi vuole contemplare le bellezze storiche dei musei e chi desidera lasciarsi andare tra i piaceri della tavola.

Secondo quanto riportato su romatoday.it sembra che ci saranno ancora altri eventi nella capitale italiana nonostante il periodo di festa sia terminato da qualche settimana. Basta pensare che a breve ci sarà il Festival Cacio&Pepe che permetterà agli amanti di questo primo piatto di deliziare le papille gustative.

Ma stavolta veramente gli organizzatori hanno superato se stessi proponendo un qualcosa di davvero insolito. Il tutto ruota attorno all’ipocrisia. In che cosa consiste realmente? La risposta è immediata.

Un evento mai proposto fino a oggi

Determinate notizie vengono divulgate anche attraverso i social grazie agli influencer che vogliono condividere tutto con i propri follower. In questo caso si menziona il profilo Instagram @misteruniquelife di Fabrizio Politi, il quale ha pubblicato un video circa 2 giorni fa. Ci sono più di 2.500 like, chiaro segno che il contenuto piace.

Ha mostrato un museo, ma un museo particolare e unico nel suo genere! Si tratta del “museo del falso” e si trova a Piazza Mastai, 12, situata tra Viale Trastevere e Via della Luce.

Un insolito museo nel cuore della capitale italiana

“Esiste il museo del falso, logicamente è gratis. Andate a Piazza Mastai nella sede dell’Agenzia e delle Dogane e qui al suo interno troverete tantissimi pezzi dei marchi italiani più famosi al mondo che hanno tutti una particolarità: sono dei falsi! Troverete la Ferrari formula 1 di Niki Lauda…Tantissimi capi di abbigliamento, dei reperti storici e anche una Ferrari Maranello leggermente tarocca. Sono tutti oggetti requisiti dell’Agenzia delle dogane che vengono esposti per far capire il duro lavoro che c’è dietro e tutelare i marchi Made in Italy”.

Per ulteriori informazioni basta semplicemente andare sul sito oppure rivolgersi direttamente all’influencer. Del resto sono sempre a completa disposizione quando si tratta di dover dare una mano.