Entrare in uno studio dentistico è oggi un’esperienza diversa rispetto al passato. Nuove tecnologie, ampi sviluppi, rapidi progressi. Una nuova concezione che ha interessato diagnosi, terapie, e cure.

Per conoscere più approfonditamente i nuovi orizzonti e le moderne tecnologie a disposizione per i pazienti abbiamo intervistato il Prof. Corrado Caporossi, Medico odontoiatra, Docente del CEU, Cardinal Herrera University di Valencia

Il Prof. Corrado Caporossi – Medico Odontoiatra

Professore, lei è un esperto di odontoiatria minimamente invasiva. Ma oggi in quali e quante tipologie si struttura l’odontoiatria ?

“L’odontoiatria si differenza in differenze branche, non si parla più di odontoiatria generica. C’è quella conservativa, quella cioè intesa nel preservare il dente cariato, con piccoli difetti o da ricostruire. C’è quella che si occupa della chirurgia, dell’estrazioni dei denti o relativamente a patologie su tessuti molli e così via. C’è quella relativa all’implantologia, molto importante, che prevede l’innesto di viti in titanio all’interno dell’osso. Quella dell’ortodonzia che riguarda le correzioni dei difetti dei denti; quella della protesi che si occupa di come rimpiazzare gli elementi dentari persi, sia in maniera fissa che mobile e infine un’ulteriore, l’endodonzia, che riguarda trattamenti dei denti da devitalizzare.

Il Prof. Corrado Caporossi

Lei è relatore in diversi congressi nazionali e internazionali e collabora con diversi ordini odontoiatrici, in Italia e in Europa. Come è cambiata negli anni, grazie anche all’introduzione della tecnologia?

“Negli ultimi trent’anni ci sono stati grandi progressi, grazie all’utilizzo delle tecnologie e all’evoluzione incredibile che i materiali dentali hanno avuto e dei quali il dentista oggi può disporre. Nel campo dell’implantologia, per esempio. Addirittura negli ultimi anni viene svolta una chirurgia guidata, computer-assistita. Il dentista, cioè, utilizza delle piattaforme di resina, dove si è deciso di inserire e posizionare gli impianti. Un’altra grossa evoluzione è quella della rigenerazione sia dell’osso che dei tessuti molli. Altra evoluzione forte, quella dei restauri“.

“Oggi si parla di restauri per la conservazione degli elementi dentali. Questa metodologia ha subito dei cambiamenti radicali, grazie a delle procedure adesive che vengono fatte sui tessuti duri del dente. Cioè smalto e dentina. E’ chiamata odontoiatria adesiva“.

Come funziona?

“Questi sistemi di adesione, in collaborazione con delle resine, chiamate resine composite o con delle ceramiche a basso contenuto cristallino. Questa è una delle più grosse evoluzioni dell’odontoiatria moderna. Negli ultimi tempi è prevalsa una sorta di filosofia operativa, non minimamente invasiva. I materiali di otturazione che venivano utilizzati prima, fino a circa trent’anni fa, costituivano un diverso modo di concepire il sistema. Era la cosiddetta amalgama“.

Dentista al lavoro

Chiamata erroneamente piombatura dai pazienti?

“Sì, ma non erano di piombo. Era un impasto di polvere e d’argento con il mercurio. Questo materiale veniva inserito allo stato plastico dentro il dente, nella fase di indurimento, questo si espandeva e l’otturazione era ritenuta solo per una procedura meccanica. Perché il buco di ingresso era piccolo, ma dentro si allargava. Ma questo comportava un sacrificio di sostanza dentale che oggi invece viene mantenuta. I materiali di oggi, grazie a questi sistemi di adesione, si incollano agli stati profondi del dente, sia chimicamente che meccanicamente. Così, risultano molto più conservativi nel dente che è stato affetto da carie“.

Il prof. Corrado Caporossi

Anche per i denti vale il concetto di rigenerazione?

“Sì, parliamo di rigenerazione ossea utilizzando i denti estratti. Uno dei macchinari che esistono in commercio è un prodotto made in Italy. Sono stati fatti degli studi su alcuni denti trovati nel deserto e risalenti all’antico Egitto. Quei denti, tenuti sotto la sabbia, nonostante 5000 anni, ancora mantenevano all’interno le proteine morfogenetiche dei fattori di crescita. Sono una sorta di cellule staminali che sono all’interno del dente. La parte più voluminosa del dente è la cosiddetta dentina. Questa ha da un punto di vista istologico, la stessa composizione dell’osso. La dentina è molto mineralizzata. E’ una sorta di riciclo del dente per riutilizzarlo come materiale ricostruttivo dell’osso“.

Per quali denti funziona?

“Funziona per denti compromessi o per quelli come ad esempio il dente del giudizio che sono inclusi ed estratti. Ma anche gli stessi denti da latte. Anziché essere buttati come rifiuto speciale, possono essere consegnati al paziente compresi i denti da latte e conservati. Così, qualora il paziente avesse necessità di ricostruzione ossea, sono utilizzabili perché per esempio facendo l’estrazione di un dente, l’alveolo è vuoto, ma mantiene le creste ossee. E’ stato ampiamente dimostrato”.

