Nuovo Codice della Strada, monopattini in tangenziale: ecco cos’ha stabilito la nuova legge Salvini | Automobilisti in trappola legale

Ormai ogni giorno per strada vediamo almeno un monopattino. Costituito da una pedana su cui si poggiano i piedi, ha anche un manubrio che permette di cambiare direzione e ha un freno. Il suo movimento avviene per via di una spinta muscolare attraverso l’ausilio degli arti inferiori.

Non tutti sanno che il primo prototipo risale al 1900 negli Stati Uniti d’America e fu progettato come gioco per bambini. Attualmente si può puntare su due versioni: il monopattino meccanico e quello elettrico. Il primo è sempre più sostituito dal secondo per lo sviluppo dei motori sufficientemente leggeri e dall’utilizzo di batterie più efficienti.

In Italia i monopattini elettrici sono soggetti alla legge del 27 dicembre 2020 n° 160. La loro circolazione è consentita solo se si è provvisti di un motore elettrico con potenza entro 0,5 kW e la velocità entro 20 km/h. Inoltre chi ne guida uno deve obbligatoriamente indossare il casco e un giubbotto catarifrangente dal tramonto all’alba.

Possono circolare solo in aree urbane con strade asfaltate urbane dove c’è un limite massimo di velocità di 50 km/h per tutti i veicoli. Eppure di recente si sta dicendo che potrebbero accedere anche in altri percorsi stradali. Sarà davvero così? Andiamo subito a scoprirlo.

Il Codice della Strada spiega tutto alla perfezione

Un vantaggio dei monopattini elettrici è il suo impatto ambientale paragonabile a quello di un auto elettrica o di un auto con motore endotermico. Un lato negativo, invece, è caratterizzato dal fatto che in media hanno una vita di soli 24 mesi.

Adesso sono al centro dell’attenzione perché qualcuno sta azzardando nel dire che con il monopattino si può circolare anche in tangenziale. Il Codice della Strada spiega perfettamente come stanno le cose. Ecco cosa è stato riportato sul sito virgilio.it.

Multe in arrivo se non si rispettano delle regole

Come detto prima, i monopattini elettrici possono circolare solo sulle strade urbane dove gli altri mezzi non devono superare i 50 km orari. Questo significa che non possono assolutamente andare su strade ad alta velocità perché l’incolumità del conducente sarebbe sicuramente compromessa. Il divieto riguarda anche le strade extraurbane principali e sono identificate con una segnaletica dallo sfondo blu e numerazione bianca.

Inoltre bisogna conoscere la segnaletica verticale perché non ci sono dei cartelli dedicati solo a questi mezzi. Tra l’altro la normativa prevede il divieto di circolare su marciapiedi, passaggi pedonali e in aree pedonali non autorizzate. Nel momento in cui non si rispettano queste regole si va incontro a una sanzione amministrativa che oscilla tra 41 e 168 euro. Tra l’altro si applica il fermo amministrativo del mezzo.