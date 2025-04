Nuova tassa sulla distrazione, 83€ per ogni corsia sbagliata mentre guidi: se sei stanco, paghi. Se sei in ritardo, paghi | Codice della strada impazzito

Multe in arrivo per coloro che non rispettano determinate leggi della strada. Non devi mai abbassare la guardia quando sei al volante.

Quando si guida la propria automobile si deve stare attenti al mondo circostante perché basta un minimo di distrazione per essere un pericolo per se stessi e per gli altri. Una di essere è senza dubbio il dispositivo cellulare.

Infatti potrebbe distrarre al punto tale da ignorare una segnaletica stradale. Il semaforo rosso, il diritto di precedenza, un sorpasso azzardato…il tutto non deve assolutamente sfuggire. In caso contrario può rappresentare un vero problema non solo per la vita, ma anche per il portafoglio.

A tal proposito sul sito autoblog.it è stata riportata una notizia che riguarda soprattutto chi vive in una determinata città italiana. Il 15 aprile 2025 sarà una data rilevante, ragion per cui bisogna segnare nell’agenda che ci saranno delle novità.

Andando nello specifico, lo scopo è garantire una migliore viabilità urbana riducendo così il traffico in aree critiche. Per questo motivo sono state adottate delle politiche con tecnologia avanzata per fare in modo che tutti rispettino le regole della strada.

Multa in arrivo se ignori la nuova legge

Provvedimenti presi a favore dei cittadini

Al centro dell’attenzione c’è Torino dove i conducenti delle auto dovranno tener conto delle nuove telecamere di controllo installate sulle corsie preferenziali. C’è stato un periodo di pre-esercizio fino a qualche giorno fa, ma non sono state fatte delle multe. Sono state posizionate due al Corso Potenza (una tra via Pianezza e via Foligno e tra via Terni e via Val della Torre). Infine la terza in Corso Orbassano è stata sistemata.

A partire dal 15 aprile chi non rispetterà le norme del Codice della Strada riceverà una multa di 83 euro. L’accesso a queste zone sarà consentito a taxi, vigili del fuoco, mezzi di soccorso, veicoli della Polizia e mezzi pubblici GTT. Se vivi a Torino o sei di passaggio è giusto che tu ne sia a conoscenza per evitare di dover fare queste spese extra.