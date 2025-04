Il Governo ti “regala” 1.200€, ma solo se hai lavorato almeno 10 mesi | Chi è stato in malattia o maternità resta fregato

Non ci sono buone notizie per chi non si è assentato dal lavoro per una serie di motivi. Lo Stato non vuole saperne nulla!

Da un paio di anni gli italiani possono fare affidamento su dei validi supporti economici, i bonus. Ovviamente bisogna rispettare dei requisiti, altrimenti non si può fare richiesta. In alcuni casi provvedono terzi a individuare le famiglie che possono usufruirne e un esempio rappresentato dalla Carta dedicata a te.

Poi chi è alle prese con una casa può ricorrere ai bonus che riguardano l’affitto, il mutuo, la ristrutturazione, i mobili, gli elettrodomestici e tanto altro ancora. Lo scopo è appunto sostenere i cittadini in alcune spese che possono sembrare insormontabili.

Tra l’altro in arrivo ci sono tante novità come dei soldi in più che compariranno nel cedolino NoiPA degli insegnanti e del personale ATA. Si tratta di arretrati che spettano il diritto a questa categoria di lavoratori. Tuttavia, secondo quanto riportato sul sito money.it, pare che bisognerà ancora attendere.

Infatti non mancheranno le delle polemiche. C’è chi sperava di vedere una cifra più alta rispetto al solito questo mese, ma al momento non ci sono buone notizie. Se sei interessato all’argomento, allora prosegui nella lettura.

Lavoratori pubblici protestano per un ritardo

I dipendenti pubblici interessati alla questione hanno voluto avere maggiori informazioni inerenti al ritardo dell’arrivo del taglio del cuneo fiscale. Per questo motivo il Ministero dell’Economia ha voluto mettere in chiaro come stanno andando le cose. I più curiosi sono andati a visitare il portale del NoiPA e non hanno riscontrato nulla di nuovo nella busta paga di aprile.

Non c’è traccia del taglio del cuneo fiscale è previsto dalla legge di Bilancio 2025. Il Ministero dell’Economia ha riferito che si stanno registrando dei ritardi nella procedura di aggiornamento, quindi in un secondo momento verranno resi noti i calcoli dello stipendio. Si dice addirittura che il tutto arriverà solo nella busta paga di giugno, però nessuna fonte ufficiale ha dato la conferma.

Ecco chi rischia di non avere dei benefici fiscali

C’è da dire innanzitutto che a chi spettano questi soldi sicuramente arriveranno, dunque nulla andrà perduto. Eppure non tutti potranno fare i salti di gioia perché i benefici fiscali si calcolano sul reddito imponibile. In poche parole chi ha lavorato part-time e ha fatto delle assenze sul lavoro rischia di non rientrare nelle soglie prestabilite.

Il nuovo cuneo fiscale viene calcolato su tutto il reddito percepito nell’anno di riferimento. Vuoi sapere se riesci a rientrare nella cerchia di coloro che potranno beneficiarne? Allora fai un calcolo preciso da solo oppure rivolgiti agli esperti del settore.