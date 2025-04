Posto di blocco, 1.690€ di multa se non hai il foglio del gommista: se non te lo ha firmato ti portano via l’auto | a maggio scatta la legge

Questa volta il gommista può costarti davvero caro. Se non prendi provvedimenti ti arriva la super multa e scatta il sequestro

Possedere un’automobile è una comodità che spesso diamo per scontata, ma dietro la libertà di spostarsi quando si vuole si nasconde un vero e proprio impegno economico. Mantenere un’auto, infatti, è tutt’altro che economico.

Le spese si accumulano in modo quasi invisibile ma continuo: dalla polizza assicurativa, obbligatoria per legge, alle revisioni periodiche, fino agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche il semplice cambio dell’olio o la sostituzione dei freni può pesare sul bilancio familiare, per non parlare di spese impreviste come guasti meccanici o incidenti.

Tra tutte, però, una delle voci che più incide sul portafoglio è il carburante. Con i prezzi altalenanti della benzina e del diesel, ogni pieno è una stangata. Chi percorre molti chilometri ogni mese, magari per lavoro, si ritrova facilmente a spendere centinaia di euro solo per alimentare il proprio veicolo.

Per questo motivo, sempre più persone valutano alternative come il Gpl, il metano o l’elettrico, nella speranza di ridurre i costi senza rinunciare alla mobilità.

Bolli, polizze e multe

Ma le spese non finiscono qui. Anche la gestione burocratica del mezzo comporta costi: bollo auto, eventuali finanziamenti, e naturalmente le multe. Proprio queste ultime rappresentano una voce che spesso viene sottovalutata ma che, in alcune circostanze, può trasformarsi in un problema serio.

Infrazioni lievi, come una sosta in doppia fila o un eccesso di velocità contenuto, possono sembrare poco gravi, ma sommandosi nel tempo finiscono per intaccare il bilancio.

A queste si aggiungono le infrazioni più gravi, come il mancato rispetto dei semafori o la guida in stato di ebbrezza, che comportano non solo sanzioni economiche elevate, ma anche conseguenze penali e la decurtazione dei punti sulla patente.

Quanto ti può costare questa disattenzione

Un caso emblematico riguarda una dimenticanza che molti automobilisti fanno ogni anno, credendo che sia un dettaglio: il cambio gomme stagionale. Come riportato dal sito virgilio.it, scatta l’obbligo di sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi e viceversa in base al calendario stabilito dal codice della strada. Non rispettare queste scadenze può portare a multe salate, anche di centinaia di euro, oltre alla possibilità di sequestro del veicolo e problemi in caso di incidente.

Nello specifico la mancata sostituzione delle gomme invernali entro i termini previsti è sanzionabile con multe che vanno da 422 a oltre 1.600 euro. Non è solo una questione di burocrazia: gli pneumatici stagionali garantiscono maggiore sicurezza su strada, soprattutto in termini di aderenza e frenata. Non rispettare l’obbligo, quindi, non solo è rischioso, ma può anche costare caro.