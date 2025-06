NON USCITE DI CASA – A Roma allarme caldo in questi giorni: collassi e malori in città | I medici parlano di danno al cervello

I dottori lanciano un terrificante allarme: molti cittadini rischiano di andare incontro a seri problemi di salute.

Con la stagione estiva ormai alle porte, gli italiani si preparano ad andare in vacanza, spesso sinonimo di spiaggia, relax e divertimento. Questo però è anche il periodo in cui si cominciano a verificare i primi malori da caldo.

Le alte temperature infatti non aiutano di certo ad affrontare al meglio i mesi più caldi, portando ogni anno a migliaia di decessi. Le persone più esposte a tale probabilità sono i bambini, gli anziani e coloro che presentano patologie preesistenti.

In alcuni casi però, nonostante non si assista alla morte del paziente, si può andare incontro a gravi danni per la salute. Tra gli organi maggiormente a rischio c’è il cervello, così come altre parti vitali del corpo. Ma scopriamo nel dettaglio le conseguenze che il caldo può causare.

La Capitale in subbuglio: il caldo record sta arrivando

Nonostante una breve parentesi di maltempo che ha colpito l’intera penisola, nei prossimi giorni si assisteranno a delle temperature da record. Roma nello specifico, vedrà dei picchi di 38 gradi nelle ore pomeridiane. A questo proposito, gli esperti avvertono del pericolo che questo caldo può presentare per la salute dei cittadini, soprattutto per quelli più fragili.

Infatti il caldo eccessivo ha la capacità di alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea. In queste particolari situazioni l’umidità non permette al sudore di evaporare, e al tempo stesso il calore corporeo aumenta in modo rapido. Una condizione che rischia di danneggiare seriamente gli organi e il cervello.

Gravi conseguenze per la salute

Secondo gli esperti, le le alte temperature “possono provocare disturbi lievi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti”.

Tra i disturbi frequenti troviamo anche il famoso colpo di calore, che avviene a seguito delle compromissione della capacità di termoregolazione. I sintomi associati al suddetto sono vari, tra cui un malessere generale, mal di testa, nausea e vomito. Non sono esclusi nemmeno stati d’ansia e stati confusionali. Per evitare di andare incontro a ciò, si raccomanda di fare bagni e docce frequenti, rimanere idratati (bere da un 1 a 3 litri di acqua al giorno), evitare alcol, prediligere frutta e verdura e indossare vestiti leggeri e traspiranti (cotone o lino).