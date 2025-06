SEMBRA IL SAHARA – Dune altissime e sabbia dorata ti circondano: ma sei a 1 ora da Roma | Nessuno si aspetta uno scenario così

Anche il Bel Paese ospita delle tipiche dune del deserto e non si bisogna nemmeno fare tanta strada per ammirarle.

Avete mai sentito parlare del Sahara italiano? Ebbene sì, dimenticatevi di quello che ricopre l’Africa settentrionale, e che rappresenta il più vasto deserto caldo della Terra. Anche il nostro territorio ne vanta uno di tutto rispetto, nonostante le dimensioni non siano lontanamente paragonabili a quello originale.

Situato in un vero e proprio angolo di paradiso, lungo la costa laziale, il luogo viene frequentato spesso dai locali, ma è ancora poco conosciuta tra i turisti. La sua bellezza e la sua unicità è ciò che lo rendono così suggestivo e memorabile agli occhi dei bagnanti.

Non a caso la cittadina che ospita la spiaggia in questione ha ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu per cinque anni consecutivi. Stiamo parlando della spiaggia di Sabaudia, circondata dal Parco Nazionale del Circeo.

Alla scoperta della spiaggia di Sabaudia

Basta percorrere qualche km fuori dalla Capitale per raggiungere uno dei lidi più affascinanti del Lazio. Qui è possibile camminare su una spiaggia sottile e dorata e tuffarsi in un mare cristallino. Ma ci sono altre caratteristiche che hanno reso celebre questa zona.

Le spiagge di Sabaudia offrono una panorama paesaggistico che ricorda molto quello di un deserto, grazie alla presenza di decine e decine di dune. Proprio così, anche il litorale italiano vanta le iconiche colline sabbiose, che si sono formate in modo naturale, modellati dal vento, e oggi rappresentano non solo un’attrazione turistica, ma anche l’habitat di diverse specie di flora e fauna.

Le dune italiane: uno spettacolo a cielo aperto

Il litorale di Sabaudia si estende per una lunghezza di ben 23 metri e raggiunge la vertiginosa altezza di 27 metri. Questo le permette di essere il tratto dunale più lungo d’Europea. Mentre al suo interno cresce una rigogliosa macchia mediterranea, a pochi passi di distanza nascono ben 4 area lacustri degne di nota: il Lago di Paola, il Lago di Caprolace, il Lago di Fogliano e il Lago dei Monaci.

Negli anni ’60, questo luogo di mare era frequentato da numerosi vip, scrittori ed intellettuali, tra cui Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia. Non è un caso che qui siano state costruite alcune delle ville più regali del Lazio. Tra queste, la Villa Volpi, definita ancora oggi come la villa delle ville. In stile neoclassico, è stata realizzata su ordine della moglie di Giuseppe Volpi, il fondatore del Festival del Cinema di Venezia.