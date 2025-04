“Non ha il box? Sono 400€ in più”, le assicurazioni alzano ancora i prezzi: se ne sono inventata un’altra per massacrarci | Senza box non puoi più avere l’auto

Non ci crederai, ma esiste un modo per non spendere cifre esorbitanti per la tua auto. Il garage potrebbe non essere più così essenziale.

Sul sito panorama-auto.it c’è una notizia che riguarda l’affitto mensile di un garage in Italia. I prezzi sono elevati nelle grandi città, ma chi non ha un box auto può fare una scelta che non graverà sulle spese economiche della casa.

In realtà ben risaputo che i costi che ruotano attorno all’affitto di un garage sono determinati da una serie di fattori e tra questi rientra appunto la posizione geografica. Se una città ha un numero elevato di abitanti è chiaro che gli spazi disponibili saranno limitati, quindi i prezzi tendono ad aumentare.

Non basta pagare solo l’affitto di base, dato che ci sono anche dei costi aggiuntivi come le spese condominiali nel momento in cui il garage è all’interno del palazzo condominiale. In questo caso vengono garantite la sicurezza, l’elettricità e le luci notturne.

Un altro costo è l’imposta di registrazione che di solito costa 67 euro. È una tassa obbligatoria che si stabilisce all’atto della stipula del contratto di affitto. Come se non bastasse, c’è chi fa una richiesta della cauzione pari a tre mensilità.

Ecco le spese da affrontare per un garage

Bisogna anche tener conto nella zona precisa di residenza perché se si trova nei pressi di centri commerciali, università e luoghi di lavoro il prezzo varia anche se di poco. È anche importante tenere conto delle dimensioni di un garage. Se ci sono più veicoli al suo interno allora il discorso sarà diverso.

Tra l’altro se ci sono le telecamere, porte automatiche e guardiano ovviamente il portafoglio sarà letteralmente svuotato. Mettendo a confronto il Nord e il Sud Italia, a Massarosa il costo mensile di un garage si aggira intorno ai 350 euro mentre nel capoluogo partenopeo si parla di 200 euro al mese.

Una soluzione per chi vuole risparmiare

Nonostante i prezzi siano eccessivi, in tanti sono concordi nel dire che in questo modo l’auto è meno esposta a dei pericoli e non c’è la noia di trovare un parcheggio nei pressi della propria abitazione. In questo modo si spende anche meno per la benzina e si guadagna del tempo prezioso per chi ha una routine giornaliera stracolma di impegni.

Tuttavia le assicurazioni sono disposte a dare dei premi che tendono ad aumentare nel momento in cui l’auto non è custodita. Questo potrebbe essere un vantaggio per coloro che non hanno un box. Nel caso in cui si è alla ricerca, si possono visitare dei siti web di car-sharing o si può fare riferimento alle agenzie immobiliari.