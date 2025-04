Bonus Meloni, ti regala 3.600€ all’anno per l’asilo: ma solo se compili questa frase nel modulo che ricevi a maggio | È scritta in piccolo

E’ arrivato un Bonus di natura economica rivolto alle famiglie che si trovano in difficoltà e che hanno bambini in età da asilo.

La Legge di Bilancio 2025 approvata nel mese di dicembre, include una serie di bonus finalizzati ad aiutare finanziariamente le famiglie italiane che si trovano in grossa difficoltà. Tra questi c’è il Bonus asilo nido, rivolto per l’appunto ai bambini che cominciano ad approcciarsi al mondo della scuola.

Per l’anno corrente il governo ha stanziato un totale di 97 milioni di euro, mentre per il 2026 la cifra aumenterà raggiungendo 131 milioni di euro, arrivando poi a 194, 197 e a 200 milioni di euro rispettivamente per il 2027, 2028 e 2029. Molti nuclei familiari dunque avranno la possibilità di beneficiarne.

Al momento il contributo può arrivare fino a 3 mila euro a bambino. Una grande occasione quindi per coprire gran parte delle spese che si dovrebbero altrimenti affrontare durante l’anno scolastico. Ma attenzione, perché per richiederlo è necessario essere in possesso di determinati requisiti.

Bonus asilo nido: chi può ottenerlo

Il Bonus asilo nido si può richiedere solo qualora si abbia un ISEE non superiore a 40 mila euro. Più basso quest’ultimo risulterà, maggiore sarà il valore del contributo. Se si ha un ISEE fino a 25 mila euro, si riceverà un massimo di 3 mila euro, se invece la cifra è inclusa tra i 25 mila euro e i 40 mila euro, allora il Bonus arriverà ad un massimo di 2500 euro.

Ma i requisiti per beneficiare di tale incentivo economico non sono finiti. Infatti bisogna avere la cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’Unione Europea. In alternativa è essenziale disporre di un permesso di soggiorno valido. Infine, è necessario essere residenti in Italia.

Modalità di presentazione della domanda

Per richiedere il Bonus asilo nido è fondamentale presentare la domanda attraverso una delle seguenti modalità. Si può entrare sul sito ufficiale INPS, tramite il quale si accede con le credenziali SPID, CNS o eIDAS. Oppure si segue la procedura nell’app INPS, o coloro che lo preferiscono possono contattare direttamente il Contact Center al seguente numero: 803.164 da fisso/06.164.164 da mobile.

Il richiedente sarà invitato a dichiarare di possedere tutti i requisiti sopracitati e le modalità di pagamento che preferisce per ricevere il contributo (conto corrente con IBAN o bonifico domiciliato). Si ricorda che il Bonus verrà erogato in base all’ordine cronologico delle presentazioni delle domande.