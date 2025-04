Elettrodomestici vecchi, la Meloni ti regala quelli nuovi e non inquinanti: il bonus casalinghe da 5.000€ sta andando a ruba

A breve sarà messo a disposizione degli italiani un Bonus per l’acquisto di nuovi elettrodomestici: ecco i requisiti per usufruirne.

Nell’ultimo periodo il governo ha deciso di introdurre una serie di bonus di natura economica volti ad aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà economica. La Legge di Bilancio 2025 ha infatti permesso la loro implementazione, in modo da alleggerire il peso finanziario che milioni di persone devono regolarmente sostenere.

Uno dei suddetti incentivi è legato al mondo casalingo e in particolar modo riguarda gli elettrodomestici, ormai onnipresenti nella case di tutto il territorio nazionale. Alcuni di questi vengono utilizzati con più frequenza rispetto ad altri, ma ciò non toglie il fatto che rappresentino una spesa non da poco per le famiglie.

Ed è qui che entra il gioco il nuovo Bonus. Anche se non sono ancora stati delineati i dettagli, secondo gli esperti, si dovrebbe trattare di uno sconto in fattura. Quindi sarà direttamente il produttore nel negozio e ridurre il prezzo. Quest’ultimo poi avrà la possibilità di recuperare la somma tramite credito di imposta.

I requisiti che permettono di usufruire del Bonus elettrodomestici

La normativa in merito al Bonus deve ancora essere ufficializzata, ma quella attuale include nel suddetto solo gli elettrodomestici con classe energetica minima B. Un dettaglio che secondo le ultime voci dovrebbe cambiare, ampliando la cerchia degli apparecchi che possono beneficiare dell’incentivo.

Così facendo infatti non si rischia di penalizzare quelli realizzati in Italia. E’ probabile infatti che l’agevolazione fiscale verrà estesa agli elettrodomestici prodotti nell’Unione Europea. Bisogna però attendere la pubblicazione del decreto per scoprire esattamente le misure previste dal Bonus.

La detrazione

E’ importante fare alcune precisazioni riguardo il Bonus elettrodomestici. Innanzitutto non si deve confondere con la detrazione dell’incentivo ristrutturazione, che può includere anche l’acquisto di mobili o grandi apparecchi.

Per quanto riguarda lo sconto IRPEF, che nell’anno corrente è del 50%, va calcolato su una cifra massima di 5 mila euro, e comprende le spese di trasporto e montaggio. Inoltre si deve effettuare una ripartizione in dieci quote del medesimo importo. Anche nell’anno precedente, la detrazione ammontava a 5 mila euro, mentre nel 2023 la cifra è aumentata di 3 mila, arrivando ad un tetto di spesa massimo di 8 mila euro.