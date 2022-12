Noleggio stampanti Roma: quando conviene

Quando si esaminano i costi, la manutenzione, le riparazioni e il prezzo dei materiali di consumo per la stampante, c’è molto da considerare. Poiché il costo dell’acquisto di una stampante non include sempre il costo della manutenzione e della sostituzione del toner, potrebbe essere un’opzione migliore stipulare un contratto di noleggio che aiuti a ridurre questi costi.

Dal momento che le modalità di noleggio stanno diventando sempre più comuni, è possibile negoziare, regolare e adattare un piano mensile che si adatta alle esigenze specifiche della tua impresa.

Il noleggio stampanti Roma fa al caso tuo se sei una piccola/media azienda che non ha un grande flusso di stampa e non ha le risorse necessarie per investire nell’acquisto di un macchinario che comporterebbe anche molti costi nel lungo termine.

Cose considerare quando si decide se acquistare o optare per il noleggio stampanti Roma

Noleggio:

Bassi costi iniziali : le stampanti possono essere piuttosto costose da acquistare in un’unica soluzione, che potrebbe anche prendere una grossa fetta di budget.

: le stampanti possono essere piuttosto costose da acquistare in un’unica soluzione, che potrebbe anche prendere una grossa fetta di budget. Opzioni di sostituzione : la stampante può essere sostituita ogni pochi anni o aggiornata per includere funzionalità extra e nuove tecnologie. Puoi inserire questa funzione nel contratto di noleggio.

: la stampante può essere sostituita ogni pochi anni o aggiornata per includere funzionalità extra e nuove tecnologie. Puoi inserire questa funzione nel contratto di noleggio. Diminuzione della pianificazione : affittare è conveniente perché offre piani di manutenzione e facile ordinazione di toner.

: affittare è conveniente perché offre piani di manutenzione e facile ordinazione di toner. Maxi rata finale: si può eventualmente decidere di acquistarla in un secondo momento, pagando il rimanente del costo totale del macchinario.

Acquisto

Costo iniziale : alcune stampanti possono costare diverse migliaia di euro e se fondamentale per il business, dovrà essere acquistata all’avvio dello stesso. A causa di ciò potrà essere meno spazio nel bilancio per altre cose che potrebbero essere anch’esse di fondamentale importanza. Il noleggio di stampanti spesso non richiede un acconto, il che significa che è possibile acquistare nuove attrezzature senza attingere a fondi che potrai riservare per altre spese.

: alcune stampanti possono costare diverse migliaia di euro e se fondamentale per il business, dovrà essere acquistata all’avvio dello stesso. A causa di ciò potrà essere meno spazio nel bilancio per altre cose che potrebbero essere anch’esse di fondamentale importanza. Il noleggio di stampanti spesso non richiede un acconto, il che significa che è possibile acquistare nuove attrezzature senza attingere a fondi che potrai riservare per altre spese. Costo di sostituzione : se la macchina si rompe, il costo della stampante si perde e non è possibile nemmeno rivenderla. Inoltre, si dovrà spendere un’altra parte di cifra aziendale per sostituirla.

: se la macchina si rompe, il costo della stampante si perde e non è possibile nemmeno rivenderla. Inoltre, si dovrà spendere un’altra parte di cifra aziendale per sostituirla. Tecnologia obsoleta : quando possiedi la tua stampante, potrai utilizzare solo quella, sarà difficile acquistare altre soluzioni più specifiche per effettuare lavori particolari. Con il noleggio puoi avere gli aggiornamenti come componente del contratto e in questo modo avere sempre la tecnologia più avanzata che ti permetterà di lavorare meglio e consegnare ai tuoi clienti prodotti migliori.

: quando possiedi la tua stampante, potrai utilizzare solo quella, sarà difficile acquistare altre soluzioni più specifiche per effettuare lavori particolari. Con il noleggio puoi avere gli aggiornamenti come componente del contratto e in questo modo avere sempre la tecnologia più avanzata che ti permetterà di lavorare meglio e consegnare ai tuoi clienti prodotti migliori. Smaltimento: quando la stampante raggiungerà la fine del suo ciclo e non sarà più utilizzabile, sarai responsabile dello smaltimento/ riciclaggio sicuro e della cancellazione dei dati dal disco rigido.

