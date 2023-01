Data Rooms per società finanziarie

Attualmente, per un lavoro veloce e conveniente, è necessario introdurre moderne tecnologie nelle aziende e nelle imprese. Ecco perché le istituzioni finanziarie utilizzano attivamente le innovazioni e conducono operazioni commerciali e investimenti online. Le aziende hanno bisogno di un accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a tutti i documenti.

Una delle migliori soluzioni per le organizzazioni finanziarie sono le virtual data rooms. Forniscono tutto il necessario per un comodo lavoro online e garantiscono la sicurezza della trasmissione d’informazioni riservate.

Vantaggi di data room virtuale

La popolarità di VDR tra banchieri, investitori e aziende è dovuta alla funzionalità del software. Quasi tutte le stanze virtuali garantiscono:

Sicurezza delle informazioni. VDR incorpora molte tecnologie che forniscono una protezione dei dati a più livelli. Puoi caricare e archiviare i file in una stanza virtuale e non preoccuparti che cadano nelle mani di truffatori o concorrenti o che scompaiano o vengano danneggiati da un virus. Velocità d’esecuzione delle operazioni. Per la maggior parte, i processi nella data room digitale sono automatizzati. L’intelligenza artificiale consente di compilare automaticamente accordi standard, contratti, ecc. Inoltre, VDR fornisce l’accesso 24 ore su 24 a tutti i documenti, il che consente di eseguire transazioni molte volte più velocemente Efficienza e riduzione degli errori dovuti al fattore umano. Nelle stanze virtuali tutti i documenti vengono archiviati in modo strutturato. Ciò aumenta l’efficienza di lavoro dell’azienda. Inoltre, solo l’amministratore ha accesso a tutti i file, il che riduce significativamente il numero di errori commessi.

Perché le società finanziarie scelgono VDR

Di solito, le aziende oggi stanno spostando completamente il lavoro online. È conveniente e offre l’opportunità di lavorare comodamente con esperti e partner in tutto il mondo. Ma per essere più specifici, le società finanziarie utilizzano virtual data rooms per:

IPO;

realizzare transazioni M&A;

investimento;

attrarre capitali;

recupero crediti e fondi propri;

svolgimento di ispezioni due diligence;

controllo delle transazioni;

sindacare i prestiti;

procedure di ristrutturazione e fallimento.

Con l’aiuto di VDR si svolgono trattative, si redigono documenti importanti e si firmano accordi e contratti. Le stanze virtuali dispongono di tutti gli strumenti necessari per il comodo svolgimento di tutte le fasi delle transazioni.

Quali proprietà dovrebbe avere una stanza virtuale?

Affinché il lavoro con la data room virtuale sia conveniente e fornisca il risultato atteso, è importante scegliere il fornitore VDR giusto. E per questo, devi capire quali proprietà dovrebbe avere una stanza virtuale.

Per il comodo funzionamento delle società finanziarie nello spazio virtuale le data room dovrebbero essere:

• protette in tutte le fasi d’utilizzo del VDR;

• un’interfaccia semplice ed intuitiva;

• con la possibilità di lavorare congiuntamente sui documenti in tempo reale;

• la funzione di limitazione dei diritti di accesso ai documenti;

• con la possibilità di vietare la stampa e il download dei file;

• la possibilità di monitorare le transazioni in tempo reale.

È necessario prestare attenzione alla presenza di certificati che attestano la conformità del VDR agli standard di sicurezza internazionali – ISO 27001, Eu-US, AICPAS SOC 2, PCI SAQ-D, ecc.

3 migliori stanze virtuali per società finanziarie

Intralinks – efficienza delle operazioni di M&A e conclusione di transazioni

Intralinks è una delle migliori virtual data room in Italia. Ha tutte le funzioni necessarie per condurre operazioni bancarie globali, anche nel mercato dei capitali. VDR fornisce una protezione continua per i tuoi dati dal momento in cui i file vengono caricati nello storage.

Un’interfaccia semplice e veloce è uno dei principali vantaggi. Puoi lavorare con una stanza virtuale senza formazione o istruzioni aggiuntive. Tu e i tuoi partner sarete in grado di concentrare tutto il vostro tempo sugli affari. Alcuni dei processi sono automatizzati, il che semplifica notevolmente anche il lavoro sui documenti e fa risparmiare il tuo tempo.

Un vantaggio significativo è che non è necessario installare il software su un computer o laptop. Puoi utilizzare la stanza virtuale online direttamente nel browser.

RR Donnelley Venue Data Room – assistente affidabile di società finanziarie

Creare un rapporto grafico in tempo reale, gestire i documenti in massa, monitorare l’attività degli utenti: tutto questo può essere fatto con l’aiuto di RR Donnelley Venue Data Room.

La stanza virtuale è stata progettata specificamente per istituzioni finanziarie, società IT e grandi corporazioni internazionali. Utilizzando la funzionalità VDR, puoi eseguire:

procedure di fusione e acquisizione;

ispezioni complesse;

gestione degli acquisti;

conclusione di accordi, ecc.

Tutte le informazioni sono crittografate utilizzando la tecnologia di crittografia SSL o TLS a 256 bit. Il software della data room digitale è certificato secondo i standard ISO 27001 e SOC 2.

Inoltre, VDR offre l’opportunità di monitorare in tempo reale da chi e quali documenti vengono utilizzati. Tutti questi dati sono registrati in un registro separato, quindi saprai sempre chi e quando ha visualizzato i file riservati e quanto tempo ha lavorato con essi.

SunGard DX – una stanza virtuale per velocizzare i processi finanziari quotidiani

La data room digitale è adatta per l’uso quotidiano e il lavoro di squadra. È stato creato appositamente per un comodo scambio di dati. I trasferimenti di file sono completamente crittografati, quindi non devi preoccuparti della sicurezza dei tuoi file segreti e riservati. I documenti importanti possono essere filigranati. Virtual Room ha molti modelli tra cui scegliere. Questo aiuta a prevenire la perdita di dati.

L’interfaccia è molto comoda e facile da usare. I processi automatizzati fanno risparmiare molto tempo. Un amministratore della stanza può controllare l’accesso ai file e limitare le azioni che un utente può eseguire.

La data room virtuale è uno strumento affidabile per le istituzioni finanziarie e le imprese. Con il loro aiuto, sarai in grado di eseguire la maggior parte dei processi di lavoro e condurre trattative con partner e clienti.

© Riproduzione riservata