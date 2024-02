Navalny, giusto lo sdegno, ma senza uscire dal seminato, please

L’atroce morte di Aleksej Navalny, principale oppositore del Presidente russo Vladimir Putin, ha comprensibilmente suscitato emozione e indignazione in tutto l’Occidente. Da più parti sono giunte richieste di fare luce sugli ancora numerosi punti oscuri della vicenda, che si accompagnano alle iniziative di protesta già variamente intraprese. Alcune delle quali, però, escono decisamente dal seminato.

Aleksej Navalny (1976-2024). © Evgeny Feldman / Wikimedia Commons

La (giusta) indignazione per la morte di Navalny

«Capisco la posizione della moglie di Navalny, bisogna fare chiarezza. Ma la fanno i medici, i giudici, non la facciamo noi». Così, come riporta Il Manifesto, il Ministro leghista delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che con queste dichiarazioni ha scatenato una bufera.

Matteo Salvini (immagine dalla sua pagina Facebook)

Eppure, il Capitano ha detto un’ovvietà. Perché sicuramente non ha tutti i torti il leader di Azione Carlo Calenda quando tuona che «il giudizio dei magistrati di una dittatura non conta nulla». Ma hanno comunque più titolo per emettere sentenze dei tribunali politico-mediatici occidentali secondo cui la colpevolezza dell’ex numero uno del KGB è incontrovertibile.

Carlo Calenda (immagine dalla sua pagina Facebook)

Intendiamoci, è estremamente probabile che lo Zar sia in qualche modo coinvolto nella fine del suo maggior antagonista. Anche se come mossa è completamente insensata, non foss’altro perché ha confermato la pessima opinione euro-americana sul leader di Mosca e, soprattutto, trasformato Navalny in un martire.

Vladimir Putin (© Kremlin.ru / Wikimedia Commons)

Ben venga, quindi, qualsiasi azione volta ad accertare la verità su quanto è realmente accaduto nella colonia penale in cui l’attivista scontava una pena di 19 anni. Comprese quelle fini a se stesse come la fiaccolata bipartisan svoltasi, come ricorda Rai News, in Campidoglio.

Alcuni escono decisamente dal seminato

L’importante è non esagerare, come le commesse del duty-free di Fiumicino che, scrive l’ANSA, si sono rifiutate di servire un’insegnante dopo aver visto il suo passaporto russo. O non scadere nel ridicolo, tipo i Radicali che, come riferisce il Corsera, hanno proposto di intitolare a Navalny via Gaeta, sede dell’ambasciata russa a Roma.

Domani parteciperemo, alle ore 18.30 in Campidoglio, alla fiaccolata in ricordo di Navalny organizzata da Carlo Calenda… Pubblicato da Radicali su Domenica 18 febbraio 2024

Se questo è il tenore della pressione che dovrebbe gravare sul Cremlino, il suo inquilino potrà ancora dormire sonni tranquilli. Con tutto il sol dell’avvenire che continua a brillare, certamente più della memoria dei “nipotini” di Lenin e Stalin.

Anna Larina, l’insegnante che alcune commesse dell’aeroporto di Fiumicino si sono rifiutate di servire a causa del passaporto russo (immagine dalla pagina Facebook “Lezioni di russo”) Iosif Stalin (1878-1953). © U.S. Signal Corps / Wikimedia Commons Vladimir Il’ič Ul’janov, detto Lenin (1870-1924). © Pavel Semyonovich Zhukov / Wikimedia Commons Logo dei Radicali Italiani (immagine dalla pagina Facebook dei Radicali Italiani)