Cimitero del Verano, un museo a cielo aperto come Père Lachaise e Montparnasse? Guarda come tengono i bagni

Il Cimitero del Verano, conosciuto anche come il Campo Verano, è uno dei cimiteri maggiori e storici di Roma, nel quartiere San Lorenzo, vicino alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Fondato all’inizio del XIX secolo, durante il pontificato di Pio IX, il Verano è diventato il principale luogo di sepoltura di Roma e ospita le tombe di numerose personalità italiane note in vari campi, come l’arte, la politica, la scienza, e la cultura. Tra gli illustri sepolti al Verano, si possono citare il poeta e scrittore Giuseppe Gioachino Belli, il regista cinematografico Pier Paolo Pasolini, e il politico e storico della filosofia Benedetto Croce.

L’arte funeraria del Verano

Il cimitero è noto anche per la sua ricca arte funeraria, con monumenti, cappelle e tombe che vanno dallo stile classico al modernismo, rendendolo non solo un luogo di sepoltura ma anche un vero e proprio museo a cielo aperto. Il Verano copre un’ampia area ed è diviso in varie sezioni, tra cui aree dedicate a diverse confessioni religiose. Oltre al suo valore storico e artistico, il Cimitero del Verano è un importante luogo di memoria e riflessione, che attira visitatori e studiosi da tutto il mondo interessati alla sua storia e alle personalità che vi riposano.

Il Verano di Roma come i cimiteri monumentali di Parigi?

Ma ecco il problema. Possiamo paragonare il Cimitero Monumentale del Verano a Roma con gli omologhi Père Lachaise e Montparnasse di Parigi? Naturalmente no. L’attributo “Monumentale” va inteso nel suo significato pieno. Un monumento è un’opera di cui un’intera comunità si può far vanto e non è certo il caso del Verano, che è frequentato non solo da chi fa visita ai propri defunti e da chi ha interesse a vedere le tombe e le cappelle storiche e artistiche ma anche da chi fa jogging, va in bicicletta e qualsiasi altra attività voglia fare.

Il caso dei bagni lasciati in condizioni disgustose per settimane e che dopo la segnalazione di un cittadino, invece che essere messi in condizione di utilizzo pubblico sono stati nastrati e chiusi, come succede abitualmente quando a Roma si formano buche o problemi di altra natura fa capire quale sia la considerazione del Comune di Roma verso il nostro cimitero più rappresentativo.

Mantenere i bagni del Verano in condizioni di sporco e trascuratezza non è solo una questione di indecenza, ma solleva anche preoccupazioni significative per la salute pubblica e il rispetto verso i visitatori e il luogo stesso.

La questione richiede un’attenzione immediata e responsabile da parte delle autorità competenti. Il mantenimento adeguato di questi spazi pubblici richiede un impegno collettivo, che include finanziamenti adeguati, personale dedicato alla manutenzione, e una vigilanza costante per garantire che gli standard di rispetto e igiene siano rispettati.