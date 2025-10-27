Natale, voli a rischio stangata: ultimi giorni per prenotare a prezzi ragionevoli | Così ti fai la vacanza con 50€

Non essere scettico! Puoi davvero viaggiare senza spendere cifre assurde. Ecco cosa devi fare per risparmiare in vista del Natale.

Ormai ti capiterà da tempo di vedere i negozi con gli scaffali strapieni di oggetti che ricordano il Natale. In effetti qualcuno sostiene che sia troppo presto per fare riferimento all’atmosfera tipica di questa festività, ma altri la pensano diversamente. Infatti dopo Halloween la gente non vede l’ora di passare ai prossimi festeggiamenti.

Chi lavora fuori potrà finalmente godersi la famiglia e, la di conseguenza, si rinuncia a un viaggio Pur di tornare nel posto in cui si è cresciuti. Coloro che non hanno questo problema e per fortuna vivono nella propria città potrebbero causare l’idea di organizzare un viaggio. Si può scegliere una meta turistica italiana oppure pensare a una europea e non. La scelta dipende da un gusto personale.

Coloro che amano le temperature calde e desiderano indossare il cappello di Babbo Natale immersi in acque cristalline opteranno per mete dal sapore puramente estivo. Poi all’appello non mancano gli amanti del freddo, di conseguenza andranno verso destinazioni con temperature che si avvicinano allo zero.

A prescindere da tutto la cosa fondamentale è capire quando si può risparmiare sui biglietti dell’aereo. I più esperti sanno bene come muoversi per non spendere l’intero stipendio con viaggi dediti alla scoperta di una cultura diversa dalla propria. Se anche tu vuoi organizzare una vacanza prima di tornare al lavoro, allora devi assolutamente leggere l’articolo.

Natale da festeggiare all’estero? È possibile senza spendere tanto

Sul sito quifinanza.it è stato spiegato tutto nel minimo dettaglio. Non ci crederai, ma basta tener conto di alcuni piccoli dettagli che possono fare grandi differenze. Quando ti capita di navigare sul web ci si imbatte in motori di ricerca di voli ed è proprio lì che devi notare una “finestra”.

Una regola fondamentale è vedere un viaggio tra le 8-12 settimane prima senza dimenticare che i prezzi più alti si troveranno nei giorni compresi tra venerdì 19 e martedì 23 dicembre. Se consideri questa regola potrai risparmiare tra il 20% e il 35%!

Ecco degli esempi da prendere in considerazione

Valutando il viaggio da Milano a Catania, per esempio, può costare fino a 500 euro, però se si segue questa regola il prezzo d’acquisto scenderà a 128 euro. Possiamo anche menzionare il viaggio Milano-Londra nello stesso periodo: a ottobre un biglietto costerà 160 euro mentre nel periodo natalizio oltre 290 euro.

Tuttavia c’è da fare una premessa: per i voli internazionali e intercontinentali conviene prendere il biglietto tra 10-14 settimane prima. Natale è alle porte, ma c’è ancora tempo. Per questo motivo affrettati a navigare sul web.