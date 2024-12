“Natale Sicuro”: via ai controlli straordinari sulle linee ferroviarie

Via al piano “Natale sicuro” sui treni di tutta Italia. Il Ministero dei Trasporti ha annunciato i dettagli dell’iniziativa, specificando le linee ferroviarie interessate dai controlli straordinari. Tra queste non figura la linea Fl7 Roma-Napoli via Formia, mentre saranno attivati i servizi previsti sulla linea Fl8 Roma-Nettuno.

L’operazione coinvolgerà oltre 250 operatori di FS Security, la nuova società di vigilanza nata nei mesi scorsi. I controlli saranno effettuati su 24 linee ferroviarie ogni giorno, con l’obiettivo di monitorare i treni, gli accessi alle stazioni e i tratti di linea per prevenire furti, evasione tariffaria, aggressioni al personale e garantire viaggi sicuri ai passeggeri.

In totale, il piano prevede la sorveglianza giornaliera di oltre 1300 treni e 70 tra stazioni e tratte di linea. “La sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori di Ferrovie è l’obiettivo di un piano messo in campo fino a Natale sui treni e nelle stazioni da parte di FS Security, la società del gruppo FS dedicata alla sicurezza,” spiega FS in una nota. “L’obiettivo è garantire la sicurezza di tutti in vista dell’aumento dei passeggeri in stazione e sui treni per le vacanze natalizie”.

Le linee interessate nella prima fase del piano:

Milano-Verona

Milano-Lodi-Piacenza

Milano-Genova

Linea AV Milano-Livraga-Piacenza Ovest

Linea AV e storica Milano-Brescia

Brescia-Vicenza

Verona-Bolzano

Verona-Mantova

Vicenza-Schio

Verona-Rovigo

Verona-Bologna

Torino-Carmagnola-Bra-Alba

Tratta Genova Piazza Principe-Savona (linea Genova-Ventimiglia)

Venezia-Udine

Bologna-Piacenza

Bologna-Porretta

Pesaro-Ancona-Porto San Giorgio

Firenze-Viareggio via Prato

FL8 Roma Termini-Nettuno

Barletta-Fasano

Reggio Calabria C.le-Lamezia T. C.le

Napoli-Caserta (via Cancello)

Napoli Campi Flegrei-Salerno

Palermo-Termini Imerese

Messina-Patti

Servizi di monitoraggio sulle tratte Capaci-Trappeto e Catania-Lentini

Il piano si inserisce nel quadro delle misure straordinarie per garantire viaggi sicuri durante il periodo natalizio, in concomitanza con l’aumento degli spostamenti di cittadini e turisti.