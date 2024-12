Roma, sarà un Natale magico con la Festa di Piazza Navona

Roma si prepara a risplendere sotto la luce delle festività natalizie con un evento che unisce tradizione, cultura e un tocco di rinnovata bellezza. Dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, Piazza Navona si trasforma in un cuore pulsante di gioia, attrattiva e celebrazione per romani e turisti. Questo appuntamento, che da sempre rappresenta un pilastro delle festività nella Capitale, quest’anno assume un significato ancora più profondo, intrecciandosi con importanti momenti storici e culturali.

Festa di Piazza Navona, domenica l’inaugurazione

La storica piazza barocca non solo accoglierà i suoi celebri mercatini natalizi, ma celebrerà anche il completamento del restauro delle iconiche fontane, tra cui la Fontana dei Quattro Fiumi di Gian Lorenzo Bernini. Il 19 dicembre segnerà il termine dei lavori, restituendo a Roma un simbolo del suo glorioso passato, pronto a brillare come mai prima d’ora. Il restauro non è solo un traguardo per il patrimonio culturale della città, ma anche un messaggio di rinnovamento e speranza in vista di un altro evento significativo: il Giubileo 2025, che inizierà il 24 dicembre.

L’8 dicembre, alle ore 10:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Festa di Piazza Navona alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dell’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli. L’evento aprirà un mese di celebrazioni che non solo onoreranno la tradizione, ma fungeranno da ponte verso il futuro, consolidando Roma come una città in costante dialogo tra storia e modernità.

Il mercatino di Piazza Navona, da sempre uno dei più amati d’Italia, offrirà una vasta gamma di prodotti artigianali di alta qualità. Dai manufatti realizzati con maestria dagli artigiani locali a specialità gastronomiche che delizieranno i palati più esigenti, ogni visitatore troverà qualcosa di unico. Le bancarelle, immerse in un’atmosfera magica, saranno un richiamo irresistibile per chi cerca regali originali o desidera immergersi nello spirito natalizio.

Lucarelli: “Connubio tra tradizione e innovazione”

L’edizione di quest’anno è stata pensata per coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Le famiglie troveranno attività dedicate ai più piccoli grazie all’iniziativa delle Biblioteche di Roma, che proporranno laboratori creativi e momenti culturali. La musica natalizia, eseguita dalla Banda della Polizia Locale di Roma Capitale (15 dicembre e 5 gennaio), completerà l’atmosfera festiva, regalando emozioni con i brani tradizionali e le melodie più amate del periodo.

Non mancheranno inoltre spazi dedicati all’informazione e all’innovazione. Lo stand istituzionale di Roma Capitale sarà un punto di riferimento per scoprire progetti e servizi dell’amministrazione, rendendo la piazza un luogo non solo di svago, ma anche di scoperta e partecipazione.

Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, ha descritto l’evento come un “connubio unico tra tradizione e innovazione”. “Con le fontane restaurate e l’avvicinarsi del Giubileo 2025, abbiamo voluto rendere questa edizione un simbolo di bellezza, partecipazione e accoglienza. È un’occasione speciale per celebrare il talento artigianale e la creatività delle nostre imprese, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza unica nel cuore di Roma,” ha dichiarato.