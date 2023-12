Natale 2023: il piano del trasporto pubblico di Roma Capitale

Per le festività torneranno anche le giornate di gratuità del trasporto pubblico, che a Roma saranno l’8, il 17 e il 24 dicembre

Con l’avvicinarsi delle festività a Roma si modificano gli orari dei mezzi pubblici. In questi giorni ATAC ha comunicato le modifiche al servizio per meglio per meglio adattarlo alle esigenze dei cittadini durante le feste. Questi i dettagli.

Il Trasporto pubblico dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024

A partire dall’8 dicembre sia la metro A, sia la Roma-Lido torneranno a pieno servizio, con l’ultima corsa notturna alle 23:30 durante la settimana. Per le festività torneranno anche le giornate di gratuità del trasporto pubblico, che saranno l’8, il 17 e il 24 dicembre.

In analogia allo scorso anno saranno anche riattivate le navette FREE1 (Circolare Termini-L.go Chigi-Termini) e FREE2 (Ostiense FS-L.go Chigi-Ostiense FS), che saranno gratuite dall’8 dicembre al 7 gennaio insieme ai minibus elettrici della linea 100.

Potenziata la rete di superficie nelle fasce orarie 10:30-20:30 e le metropolitane A e C nei weekend del 8-9-10, 16-17, 23-24, 30-31 dicembre e 6-7 gennaio, in particolare sulla metro A saranno programmate 48 corse aggiuntive, mentre sulla metro C circolerà un treno supplementare.

Nella giornata del 24 dicembre il servizio diurno si fermerà alle 21:00 per poi riprendere alle 23:30 con le linee notturne, mentre il 25 dicembre il trasporto pubblico circolerà nelle fasce orarie 8:30-13:00 e 16:30-21:00.

Nella notte di San Silvestro la rete di superficie limiterà servizio alle ore 21:00, mentre le metropolitane circoleranno fino alle 2:30, con copertura fino alle 8:00 del 1° gennaio garantita dai notturni nMA, nMB, nMC.

Il 1° gennaio tutta la rete riprenderà servizio dalle 8:00, mantenendo l’orario festivo.

Oltre il trasporto pubblico, come cambia la mobilità a Roma

Per garantire una maggiore fluidità del traffico le ZTL Centro Storico e Tridente resteranno chiuse dalle 6:30 alle 20:00 dall’8 dicembre al 7 gennaio, eccetto il 25 dicembre.

Torna inoltre, dall’8 al 31 dicembre, l’iniziativa dei buoni viaggio per i taxi: dall’8 al 31 dicembre tutti i cittadini maggiorenni avranno diritto a 2 buoni al giorno, per uno sconto del 50% fino ad un massimo di 20 € a corsa.

I cittadini con disabilità avranno diritto a 2 buoni al giorno con uno sconto del 100% fino a un massimo di 40 € a corsa. Il plafond personale sarà di massimo 400 €.

Per aderire all’iniziativa è possibile registrarsi sul sito richiedendo, al termine della corsa, il pagamento mediante carta di credito o bancomat.

Andrea Castano, Odissea Quotidiana