Domenica 20 novembre prenderanno ufficialmente il via i Mondiali di calcio, che per questo 2022 sono stati assegnati al Qatar. Un’edizione contrassegnata, fin dalla designazione del Paese ospitante nel 2010, da forti polemiche (soprattutto) extra-calcistiche, che ora in Europa si stanno sviluppando in varie forme di protesta. Che però sembrano servire più che altro a lavare le coscienze dei loro promotori.

Striscione per boicottare i Mondiali 2022 in Qatar

Dei Mondiali controversi

Gli ormai imminenti Mondiali di Qatar 2022 sono controversi per tutta una serie di motivi, a cominciare dall’anomalo periodo tardo-autunnale in cui si svolgeranno. L’aspetto più problematico riguarda senz’altro la “peculiare” (eufemismo) concezione dei diritti umani in voga nell’emirato, con particolare riferimento ai lavori di costruzione e ristrutturazione degli stadi. Durante i quali, secondo un’inchiesta del Guardian, al 2021 avevano perso la vita oltre 6.500 operai – per lo più migranti indiani, pakistani, nepalesi, bengalesi e cingalesi.

L’indiana Latha Bollapally, col figlio Rajesh Goud, mostra una foto del marito Madhu Bollapally, un lavoratore migrante morto in Qatar

Per accendere i riflettori su questi ignobili e inaccettabili soprusi, il Vecchio Continente ha preso diverse iniziative. Per esempio, scrive La Repubblica, la Danimarca ha stabilito di portare in Medio Oriente una terza maglia nera: «il colore del lutto», come ha precisato lo sponsor tecnico.

La terza maglia della Danimarca ai Mondiali 2022

In Francia, invece, come riporta France 24 i sindaci di alcune grandi città hanno deciso di non installare maxi-schermi e di non aprire alcuna Fan Zone. L’elenco comprende Parigi, Marsiglia, Lione, Tolosa, Bordeaux e Saint-Étienne, e in qualche caso la scelta è stata giustificata con la necessità del risparmio energetico.

⚽ Le mouvement de #boycott de la Coupe du monde au #Qatar2022 prend de l'ampleur en #France 🇫🇷.#Paris a rejoint, lundi soir, les villes ayant pris la décision de ne pas installer des écrans géants et des fan zones pour diffuser l'événement pic.twitter.com/7HLDTnBnKv — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 4, 2022

Il (finto) boicottaggio della rassegna qatariota

Gli echi della diatriba sono arrivati pure in Italia – che pure, com’è arcinoto, non parteciperà a questi Mondiali – per bocca di Fiorello. Che, come rileva Il Riformista, ha attaccato la RAI (cioè il suo datore di lavoro) per aver speso 200 milioni di euro per i diritti della rassegna. Quello dello showman siciliano è un caso piuttosto paradigmatico, perché si fa onestamente fatica a capire come possa poi continuare a mangiare dal piatto in cui sputa. Ma, in fondo, non è poi così diverso dagli altri.

Rosario Fiorello

Per essere davvero credibili, infatti, Nazioni e Nazionali dovrebbero ritirarsi dalla competizione: ipotesi che, ça va sans dire, non viene nemmeno presa in considerazione. E dunque non potrà che produrre, al netto delle buonissime intenzioni, un boicottaggio finto, ipocrita e, cosa più importante, del tutto inefficace.

Logo dei Mondiali 2022 in Qatar

