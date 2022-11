Calciomercato Lazio, spunta l’accordo tra Milinkovic e la Juventus: i dettagli

Sergej Milinkovic-Savic è sempre stato l’oggetto del desiderio di molte squadre. Non ci sono solo Manchester United, Chelsea e PSG sul fuoriclasse serbo in forza alla Lazio, ma anche e soprattutto la Juventus di Massimiliano Allegri. La finestra di mercato di gennaio potrebbe essere cruciale, in quando il centrocampista è in scadenza nel 2024 e le squadre interessate potrebbero tentare di ottenere uno sconto da parte di Lotito. Sono però tanti i nodi da sciogliere, in primis, per l’appunto, le volontà del patron biancoceleste.

La Juventus offre 6 milioni a Milinkovic

Secondo quanto riportato nell’esclusiva di Lazio Live Tv, la Juventus avrebbe offerto un contratto di 6 milioni netti a stagione per accaparrarsi Milinkovic Savic. Kezman, agente del serbo, avrebbe inoltre accettato la proposta della dirigenza bianconera. Agnelli sarebbe pronto ad offrire una cifra intorno ai 70 milioni di euro per convincere Lotito, ma il senatore romano pare poco convinto e continua a richiedere almeno 90 milioni. Inoltre i dialoghi tra Kezman e la Lazio sarebbero ancora in corso per un rinnovo del serbo, al quale sarebbe stato offerto un ingaggio di 5 milioni a stagione più bonus. Milinkovic Savic sarà impegnato nel Mondiale in Qatar, pertanto sarà difficile chiudere la trattative in tempi brevi e bisognerà attendere la fine del torneo intercontinentale.

© Riproduzione riservata