Mondiale calcio femminile 2023, pronostici e quote per l’Italia

(Adnkronos) – Un esordio sicuramente non banale per l'Italia femminile di Milena Bertolini, chiamata quantomeno a difendere i quarti di finale raggiunti quattro anni fa in Francia, dopo un Europeo 2022 davvero sottotono. Le azzurre se la vedranno subito contro l'Argentina – una prima volta assoluta – alla vigilia accreditata come la rivale diretta per il passaggio del turno, con i favori del pronostico. Si gioca infatti a 1,50 su Betflag e 1,56 su Better il successo italiano contro il colpo sudamericano che oscilla tra 5,50 e 5,45. Nel mezzo, tra 4 e 4,10, il pareggio che lascerebbe tutto aperto in virtù delle altre due partite del girone. Molto più equilibrio in quota invece tra Goal, in pole a 1,88, sul No Goal dato a 1,83. Per quanto riguarda il risultato esatto, riporta Agipronews, in pole l'1-0 a 5,70 mentre il 2-1 italiano, come nell’esordio contro l’Australia di quattro anni fa, sale a 7,55. In quell’occasione match-winner fu Barbara Bonansea, autrice della doppietta decisiva: un nuovo centro dell’attaccante della Juventus vale 2,25 volte la posta, quota che sale a 6,30 in caso di doppia marcatura. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata