Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Italia-Cina 18-5: Settebello a valanga

(Adnkronos) – L'Italia batte la Cina per 18-5 in un match del Gruppo A del torneo di pallanuoto ai Mondiali di Fukuoka 2023. Gli azzurri, al terzo successo in altrettanti incontri, dominano la sfida prendendo il largo nelle due frazioni centrali. Dopo il 2-2 nel primo quarto, l'Italia piazza un parziale di 7-1 nel secondo periodo e chiude i conti con ampio anticipo con il 6-2 nel terzo quarto. Spiccano i 4 gol a testa di Condemi e Di Fulvio.

