Milano, offese ai Ferragnez: ordinata imputazione coatta per Fabrizio Corona

Come riportato dall’edizione milanese del Corriere della Sera, Fabrizio Corona è stato imputato per diffamazione a causa di un’intervista di due anni fa, in cui definì “ebeti” Chiara Ferragni e Fedez. Per la Procura di Milano le dichiarazioni di Corona non sarebbero state diffamatorie. La Procura aveva chiesto anche l’archiviazione della querela presentata nei confronti del giornalista che aveva curato l’intervista. Chiara Ferragni e Fedez (Instagram)

Secondo il pm Francesca Crupi, infatti, le espressioni erano “talmente generiche e grossolane e pertanto

frutto di personali e provocatorie supposizioni, da non avere contenuto diffamatorio”. Non è stata dello stesso avviso il gip Chiara Cipolla. Quest’ultima ha accolto l’opposizione dei legali dei Ferragnez, ordinando al pm di formulare l’imputazione nei confronti di Corona (ai domiciliari).

Definì “ebeti” Fedez e Chiara Ferragni

Non solo, perché gli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci hanno anche presentato una querela per un video pubblicato sui social dall’ex re dei paparazzi. Sul profilo Instagram di Corona, infatti, “derideva l’ultimo lavoro discografico” di Fedez.

Secondo il giudice, inoltre, l’offesa “ebeti” è un epiteto personale del tutto gratuito, come per le dichiarazioni sul sesso della loro figlia, che i Ferragnez avrebbero programmato per fini editoriali: affermazioni che riguardano la “sfera privata e non collegata al ruolo di rilevanza sociale rivestito dai due”.

