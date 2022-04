Stalking, arrestato 55enne: perseguitava da anni la pallavolista Alessia Orro

I carabinieri hanno arrestato un 55enne di Novara con l’accusa di stalking per aver perseguitato Alessia Orro, 23enne giocatrice di pallavolo di Serie A.

Stalker arrestato mentre pedinava l’atleta

L’uomo è stato bloccato dai militari a Villasanta, (Brianza) quando per l’ennesima volta stava pedinando l’atleta, la quale vive in provincia di Monza. L’arresto è scattato mentre la ragazza stava entrando nel palazzetto dello sport “Arena di Monza” per gli allenamenti. Gli agenti hanno individuato l’uomo nel parcheggio della struttura, sono intervenuti e lo hanno ammanettato.

Il 55enne, impiegato di banca era già finito ai domiciliari nel 2019 sempre per stalking nei confronti della Orro. Poi aveva ripreso a seguire la ragazza e a inviarle messaggi sui social, e quando l’atleta l’ha bloccato è passato a offese e insulti. Da anni l’uomo è ossessionato dalla giovane, convinto, ha spiegato, che sia “la donna della sua vita”. Dopo l’arresto, su disposizione della Procura di Monza, è stato trasferito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

Alessia Orro: “Denunciare sempre, mai sottovalutare”

“Mi sento in dovere come atleta e personaggio pubblico di condividere con voi quello che ormai piano piano sta uscendo ovunque, ha scritto la Orro su Facebook.

Vorrei dare l’esempio non solo dentro il campo, ma anche e soprattutto fuori, aiutare tutte le persone che hanno o stanno passando questo momento difficile come è successo a me in passato e in questo ultimo periodo. Ragazzi e ragazze non abbiate paura di denunciare la violenza”.

© Riproduzione riservata