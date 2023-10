Milan-Juve domani, Allegri ritrova Vlahovic

(Adnkronos) – La Juventus ritrova Vlahovic per il big match in programma domani sul campo del Milan. Più dubbi, invece, sulla disponibilità di Chiesa. L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri fa il punto alla vigilia della sfida in programma domani a San Siro,. "Vlahovic si allena da tutta la settimana con la squadra e sta bene. Per quanto riguarda Chiesa ieri ha fatto mezzo allenamento con la squadra e vedremo se convocarlo, se lui è sereno per poter essere a disposizione. Vlahovic titolare? Non lo so devo decidere, perchè non ha i 90 minuti nelle gambe. Finalmente l'abbiamo recuperato e sono molto contento", dice il tecnico, che si aspetta un contributo rilevante da Weah. "Sta crescendo, ora ha trovato il suo equilibrio, perchè dopo l'America ha avuto un momento di down. E' un ragazzo che veniva da un altro campionato e aveva bisogno di capire. Ora Weah sta molto bene". "Come ho visto Chiesa? Devo capire se lui è sereno dopo l'infortunio. Ha fatto mezzo allenamento nel senso che ieri era un allenamento di recupero. Speriamo di averlo a disposizione perché domani i cambi saranno importanti, più giocatori ho e meglio è. Le condizioni di Cambiaso e Kostic? Devo ancora decidere, anche Iling è rientrato e sta bene. Sono giocatori che possono dividersi la partita in due", aggiunge. La Juve potrebbe cambiare sistema di gioco senza Danilo e Alex Sandro? "Abbiamo Rugani, Huijsen, non dovremmo cambiare niente. E' importante avere l'approccio giusto. Milik e Kean stanno bene. Sono contento per Kean che è tornato in nazionale ed ha fatto una buona partita. Oggi deciderò e spero di azzeccare la formazione". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata