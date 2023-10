Guerra Ucraina-Russia, bombardata città natale Zelensky

(Adnkronos) – Almeno due civili sono stati uccisi e altri feriti in raid aerei delle forze russe sull'Ucraina, nelle zone della linea del fronte e in altre zone del Paese. A Kryvyi Rih, città natale di Volodymir Zelensky, è stato ucciso un uomo di 60 anni, quando un missile russo ha colpito un sito industriale. La moglie è stata ricoverata con ferite gravi di schegge di proiettile. Un altro civile è stato ucciso nel sud, nella regione di Kherson e un altro ancora è rimasto ferito. Intanto secondo l'intelligence britannica, l'annuncio di Vladimir Putin sui missili in fase di test operativo Kinzhal ha valenza di comunicazione strategica, data la scarsa performance del sistema fino a ora in Ucraina, per dimostrare che la Russia rimane in grado di produrre e operare nuove armi malgrado il conflitto. L'annuncio arriva dopo il rafforzamento della presenza marittima americana nell'Est del Mediterraneo, ricordano gli 007 inglesi dopo che nei giorni scorsi il Presidente russo ha annunciato l'inizio di voli sul Mar Nero orientale con i Mig-311 armati con Kh-72M2, missili balistici lanciati da aereo. L'efficacia del sistema per ora è solo sulla carta: in grado di volare a velocità ipersonica e sfuggire ai sistemi di difesa moderni. Ma deve esserci un miglioramento significativo sul modo in cui la Russia lo usa per sfruttare al meglio il suo potenziale, sottolinea Londra. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata