Milan 3-1 Roma, notte fonda a San Siro: Paredes illude su rigore, Mou in bilico

Passo falso cocente dei giallorossi che perdono a San Siro e si allontanano dalla zona Champions. Il doppio vantaggio di Adli e Giroud viene rimesso in discussione dal rigore di Paredes, Theo Hernandez chiude i giochi nel finale.

Primo Tempo

Avvio forte della Roma che tiene il pallino del gioco mettendo in sofferenza la retroguardia rossonera. Al 11′ il Milan passa in vantaggio con Adli che, lasciato colpevolmente solo da Paredes, lascia partire un destro che si insacca all’angolino basso. Roma vicina al pareggio con Celik, che al 35′, pescato in area da Cristante, lascia partire un destro su cui Maignan si immola salvando il risultato. Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi, Milan-Roma 1-0.

Secondo Tempo

Il Milan riparte a ritmi alti e trova subito il raddoppio con Giroud che al 56′ approfitta di una torre di testa da parte di Kjaer e insacca alle Svilar. Si riapre la gara al 69‘ con i giallorossi che accorciano le distanze direttamente da calcio di rigore realizzato da Paredes. Il Milan chiude i giochi al 84′ con Theo Hernandez che servito da Giroud lascia partire un tiro mortifero che si insacca sotto la traversa. Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine a San Siro. Milan batte Roma 3-1.

Le Pagelle

Svilar 5,5: serata no per il portiere giallorosso. I tentativi del Milan vanno a segno senza il minimo tentativo di opposizione.

Mancini 5: Giroud è un’arma letale per chiunque in area di rigore. Il centrale giallorosso perde il confronto sul piano fisico lasciando anzitempo la gara.

Llorente 5: ha l’arduo compito di frenare l’estro e la rapidità di Pulisic. Fallisce clamorosamente.

Kristensen 5: perde Adli sul vantaggio dei rossoneri. In costante fatica su Leao per tutto il corso della gara.

Celik 6: dai suoi piedi nasce l’occasione più importante della gara dei giallorossi. Maignan gli nega la gioia del gol.

Paredes 6: realizza con freddezza il rigore che riapre la gara e illude i suoi. Soffre l’intensità e la qualità del giro palla rossonero.

Cristante 5,5: inizia da mediano, finisce da centrale difensivo. In entrambi i ruoli soccombe tra le maglie del Milan.

Bove 5: lui che è bravo negli inserimenti questa sera non trova occasioni utili per mettere in mostra le proprie doti limitandosi a raddoppiare sulle marcature avversarie.

Spinazzola 6: spinge molto sulla destra mettendo in difficoltà Calabria in più occasioni, soprattutto nel primo tempo.

El Shaarawy 5: l’aria di San Siro non giova al faraone apparso stanco e poco lucido nelle scelte.

Lukaku 5,5: la stazza c’è me non si vede. Sparisce dal campo finendo in pasto agli attentissimi difensori del Milan.

All. Mourinho 5: ennesima sconfitta negli scontri diretti e quarto posto sempre più distante. La sensazione è che i jolly siano finiti.

Foto: A.S. Roma Facebook