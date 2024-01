Atalanta 5-0 Frosinone, notte da horror al Gewiss Stadium: Di Francesco trema

Sconfitta pesantissima contro l’Atalanta che ne fa 5 ai gialloblù mai realmente in partita. Il Frosinone affonda subito con 3 gol subiti dopo 15 minuti. Zappacosta e Holm chiudono i giochi nel finale di gara.

Primo Tempo

Partenza forte dell’Atalanta che dopo 5 minuti trova il vantaggio con Koopmeiners, bravo nel battere Turati direttamente da calcio di rigore. Raddoppio Atalanta al 12′ con Ederson che buca la difesa gialloblù e batte Turati a due passi dalla porta. Spietata la dea che realizza il 3-0 al 14′ con De Ketelaere bravo a crearsi lo spazio del tiro e sparare di sinistro sotto la traversa. Ancora pericolosi i nerazzurri al 25′ con Scamacca che stacca di testa in area ma salva Turati in angolo. Il primo tempo termina senza altri sussulti. Atalanta-Frosinone 3-0.

Secondo Tempo

Avvio di ripresa con il Frosinone che attacca nel tentativo di riaprire la gara. Al 58′ Soulé sfiora la rete con una conclusione dal limite che Carnesecchi respinge salvando la porta nerazzurra. Ancora Frosinone vicino al gol al 84′ con il neo entrato Ghedjemis, che impegna Carnesecchi bravo a sventare il tiro del calciatore gialloblù. Dilaga l’Atalanta con Zappacosta che al 84′ riceve un ottimo passaggio da Pasalic e scarica di destr all’angolino basso. Pokerissimo della dea con Holm che complice l’aiuto della traversa mette il punto sulla gara. Al 93′ l’arbitro chiude la gara, Atalanta batte Frosinone 5-0.

Le Pagelle

Turati 5,5: la sconfitta assume contorni da horror. Alcuni interventi importanti evitano che il risultato finale non peggiori ulteriormente.

Bonifazi 4,5: non si oppone nemmeno all’inserimento di Ederson sul raddoppio. Perde le misure dell’attacco nerazzurro.

Okoli 4,5: De Ketelaere ha tutto il tempo di stoppare, indirizzare e sparare sotto la traversa mentre il centrale osserva inerme la palla insaccarsi.

Lusuardi 5: complice anche lui, nell’avvio horror della fase difensiva, di appoggi sbagliati e chiusure ritardate.

Lirola 5: Ruggeri sulla sinistra è straripante e il terzino fa poco per limitarne la pericolosità offensiva.

Barrenechea 5: affonda insieme al resto del gruppo nella serata storta del Gewiss Stadium.

Mazzitelli 4,5: un suo intervento sconsiderato all’interno dell’area di rigore da il via alla festa nerazzurra.

Brescianini 5: non trova mai metri utili per mettere in pericolo la retroguardia bergamasca.

Soulé 5: evanescente la gara dell’argentino che sparisce tra le maglie nerazzurre.

Harroui 5: anche lui fa poco per rendersi pericoloso. La retroguardia avversaria gli anticipa ogni tentativo di giocata.

Cheddira 5: l’inerzia della gara va dalla parte opposta e lui osserva da lontano i suoi imbarcare acqua da ogni dove.

All. Di Francesco 4,5: il bel giocattolo ammirato a inizio anno inizia a perdere pezzi. 12 reti subite in una settimana sono un passivo troppo pesante. Servirà un cambio di rotta immediato.

Foto: Frosinone Calcio Facebook