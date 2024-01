Lazio 1-0 Lecce, una magia di Felipe Anderson fa gioire l’Olimpico: Sarri torna quarto

Vittoria di carattere quella biancoceleste che batte un Lecce in forma e ottiene il quarto successo consecutivo in campionato. Basta il gol di Felipe Anderson nella ripresa, che mette in discesa una partita complicata e riporta la Lazio al quarto posto.

Primo Tempo

Avvio a ritmi blandi con le squadre che studiano le proprie mosse senza affondare il colpo. Il primo tentativo è per il Lecce con Kristovic che prova il tiro da posizione defilata ma controlla Provedel senza patemi. Pericolosa la Lazio al 12′ con Isaksen, che si incunea in area e servito da Luis Alberto ha un rigore in movimento ma spreca a due passi da Falcone. Ancora Lecce pericoloso con Kaba che al 33′ si ritrova una palla comoda in area ma spara addosso a Provedel in uscita. Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi senza altre emozioni, Lazio-Lecce 0-0.

Secondo Tempo

Avvio deciso della Lazio che va subito vicina al gol con Zaccagni bravo a crearsi l’occasione in area ma il suo destro sfiora la traversa giallorossa. Al 57′ la Lazio passa con Felipe Anderson che servito magicamente da Luis Alberto manda la palla sotto l’incrocio da pochi metri. Lazio vicina al raddoppio al 85′ ma ne Vecino e ne Immobile riescono a ribadire in rete un pallone vagante in area. Dopo un minuto di recupero l’arbitro chiude il match all’Olimpico. Lazio batte Lecce 1-0.

Le Pagelle

Provedel 6: nel primo tempo deve sporcarsi i guanti per evitare lo svantaggio. Nella ripresa resta a guardare i suoi arrembare l’area avversaria.

Marusic 6: si fa notare più in fase di ripiegamento che in zona d’attacco.

Patric 6: dura appena 20 minuti la sua gara complice l’infortunio alla spalla che lo costringe al cambio.

Romagnoli (dal 23′) 6,5: conferma le sensazioni del derby. Entra a freddo per l’infortunato Patric e si prende in mano la difesa.

Gila 6,5: a fine primo è provvidenziale nel chiudere la porta a Kaba solo davanti a Provedel. Mostra continuità nelle prestazioni.

Pellegrini 6: buona prestazione in fase difensiva dove chiude bene i tentativi di attacco del Lecce. Poco propositivo in avanti.

Guendouzi 5,5: non la solita prova di carattere la sua. Sbaglia qualche appoggio di troppo e non garantisce la stessa corsa fluida a cui ha abituato.

Rovella 7: intelligente nelle chiusure preventive. Sembra esile ma fisicamente regge botta contro i centrocampisti del Lecce.

Luis Alberto 7: torna il dieci e tornano le magie in campo. Assist illuminante per Felipe Anderson che spiana la strada al vantaggio biancoceleste.

Zaccagni 5,5: gara nervosa la sua, complice la marcatura a uomo che gli riserva la retroguardia leccese. Rimedia un ammonizione evitabile che gli vale la squalifica per la sfida contro il Napoli.

F. Anderson 7: torna falso nove e torna anche il gol. Secondo tempo di livello superiore il suo che regala 3 punti importanti alla Lazio.

Isaksen 5: prova senza mordente la sua. Sbaglia appoggi semplici e non salta mai l’avversario.

All. Sarri 7: quarta vittoria consecutiva in campionato, quinta contando il Derby di Coppa Italia. Il gioco della Lazio latita ma il risultato no. Torna momentaneamente al quarto posto.

