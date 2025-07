Michael Schumacher, le prime immagini a Roma mentre gira per le strade: urla, inseguimenti e telefonini lo riprendono | Città paralizzata per un giorno

L’ex campione della Formula 1 Michael Schumacher è stato visto per le strade di una nota città italiana? Ecco qual è la verità.

Chi non conosce l’ex campione di Formula 1 Michael Schumacher? Nato il 2 gennaio 1969, è considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi con 7 titoli mondiali! È definito un pilota capace di migliorare continuamente perché dotato di un talento naturale.

Purtroppo il 29 dicembre 2013 ha subito un incidente (cadde a terra dopo aver sbattuto la testa contro una roccia) su una pista da sci a Meribel e a causa di ciò ha trascorso diversi mesi in coma farmacologico. Ha tenuto il mondo con il fiato sospeso in seguito a un’operazione neurochirurgica urgente per trattare il trauma cranico e l’emorragia cerebrale.

Nel 2014 la manager dichiarò che era fuori pericolo e avrebbe iniziato un percorso riabilitativo in una clinica privata. Dopo alcuni mesi fu dimesso e tornò a casa per proseguire la riabilitazione. Da allora la famiglia ha chiuso le porte alle telecamere.

Pare che Michael Schumacher sia stato visto in Italia per strada. Le persone che lo hanno riconosciuto sono rimaste letteralmente a bocca aperta! Mai si sarebbero aspettati di incontrare uno dei più famosi esponenti il mondo della Formula 1. Dopo anni di silenzio e di assenza finalmente è tornato per la gioia dei fan! Andiamo a scoprire dove è stato visto.

Michael Schumacher in Italia. Nessuno ha creduto ai propri occhi

Michael Schumacher ha tenuto tutti con il fiato sospeso per tanto tempo dopo incidente che ha avuto nel 2013 mentre stava sulla pista di sci in Francia. In realtà mai nessuno ha saputo come stesse realmente, quindi qualcuno ha dato per scontato che non ci fossero più speranze.

Nel 2001 aveva prestato il suo volto a uno spot pubblicitario che all’epoca riscosse un grande successo. In poche parole è stato alla guida di una Ferrari mentre attraversava le strade di una famosa città italiana. Nel traffico è stato salvato da un concessionario Fiat che gli ha proposto la Seicento Sporting a lui dedicata. Molti ricorderanno senza dubbio che lo spot è stato realizzato a Roma.

Uno spot pubblicitario mai dimenticato

Ironia della sorte, dopo anni è tornato a percorrere queste strade cogliendo i passanti alla sprovvista? Non è proprio così, ma gli italiani ricordano alla perfezione ogni singolo dettaglio dello spot come se fosse accaduto ieri.

Il momento più divertente dello spot è proprio quando Michael Schumacher ha fatto la battuta sul colore dell’automobile. Infatti il suo lato ironico ha dato un tocco di originalità ed è stato gradito da chi in quel momento ha assistito alla scena. Questo la conferma di quanto lui sia in grado di regalare emozioni non solo alla guida della Formula 1.