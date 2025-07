FERROVIE ASSUME – 2.100€ al mese e formazione gratis: cerca personale in tutta Roma | Anche senza esperienza prendono tutti

Se sei alla ricerca di un lavoro allora affrettati a inviare la candidatura alle Ferrovie dello stato. Ecco quali sono le figure professionali richieste.

Una volta che si conclude la scuola secondaria di secondo grado due sono le possibilità: iscriversi all’Università o trovare un lavoro. Coloro che optano per la seconda studiano per superare dei concorsi o inviano semplicemente una candidatura per fare un colloquio e capire se quella scelta può fare al caso proprio.

C’è chi ha degli obiettivi da raggiungere e vuole affermarsi superando degli step in un determinato ambito lavorativo mentre altri vogliono andare alla ricerca di altro per una serie di motivi tra cui l’insoddisfazione personale e professionale.

Per questo motivo si consiglia sempre di navigare sul web per vedere se qualcosa può fare al caso proprio. In queste ore, per esempio, in tanti si stanno affrettando nell’inviare una candidatura alle Ferrovie dello Stato.

L’azienda si occupa del settore del trasporto ferroviario, di quello pubblico locale e delle merci. Fu fondata nel 1905 a Roma e da allora tante cose sono cambiate. Infatti nei prossimi anni sarà ampliato ulteriormente il personale.

Ferrovie dello Stato vuole ampliare il personale, approfitta!

Secondo quanto riportato sul sito money.it pare che ci siano ben 20.000 assunzioni in arrivo! Ferrovie dello Stato ha intenzione di ampliare il proprio personale tenendo conto del nuovo piano strategico che permetterà di includere nel proprio team nuove figure entro il 2029!

Infatti l’obiettivo è raggiungere 105.000 dipendenti per stare al passo con lo sviluppo industriale del settore ferroviario. È il Gruppo FS che si sta occupando della crescita e dell’innovazione, il quale già nel 2024 ha assicurato un incremento del 4% delle assunzioni rispetto all’anno precedente. Una percentuale che sicuramente aumenterà prossimamente. Ma quale lavoro è richiesto? Ecco tutti i dettagli.

Le figure professionali richieste e come inviare la candidatura

Una grande soddisfazione è sicuramente aver visto aumentare a 21,5% la presenza delle donne all’interno delle Ferrovie dello Stato. Sono richieste le figure professionali di macchinisti e capotreno, ingegneri (civili, elettronici informatici), esperti di cyber Security, operatori e assistenti di cantiere e personale per la sicurezza aziendale.

Inoltre ci saranno sempre più investimenti su bodycam e control room per garantire la tutela sia ai viaggiatori che ai dipendenti. Un occhio di riguardo sarà dato anche ai profili manageriali e specialistici, il cui ruolo avrà una rilevanza a livello nazionale. Se sei interessato allora dovresti andare nella sezione “Lavora con noi” del portale ufficiale di Ferrovie dello Stato e inviare la candidatura.